Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 29 novembre al 5 dicembre 2020

Ascolti tv: guarda la classifica dei 10 programmi più visti della settimana tra fiction, eventi, musica, reality show e varietà.

Comincia il mese delle festività natalizia e, per la televisione, del ‘fuori garanzia’. Ciò vuol dire che si sperimenta, si testano prime serate tutte inedite o quasi. Rai e Mediaset (ma anche le altre case televisive) approntano il palinsesto che ci accompagnerà lungo la fine di quest’anno e già vediamo le prime pedine spostarsi da un giorno all’altro per promuovere o perché no, provare strade alternative.

Terminati ormai i cavalli di battaglia del sabato sera da una parte e dall’altra (se ne riparlerà a gennaio con la ripresa della stagione), il campo è dunque sgombro da battaglie negli ascolti tv. La cartina degli eventi d’intrattenimento cambia, e con esso anche la platea che si sparpaglia o su altre reti o persino nelle piattaforme streaming.

Vediamo quali sono stati i 10 eventi di prima serata più visti nella settimana che si va a concludere partendo dal più recente. Proprio ieri, sabato 5 dicembre, Rai 1 ha trasmesso un omaggio a Stefano d’Orazio dei Pooh ad un mese dalla sua scomparsa. Lo special intitolato Ciao Stefano, amico per sempre apre la classifica. Segue al nono posto un altro ricordo, quello per Gigi Proietti. E’ ancora molto forte la commozione per la perdita del grande artista, il pubblico che lo ha amato lo sa. Gigi, che spettacolo è il nono programma più visto negli ultimi 7 giorni.

La fiction padroneggia la classifica. Ce n’è per tutti, da Io, una giudice popolare al maxiprocesso alle repliche de Il commissario Montalbano che clamorosamente (ma non troppo) arriva persino sul podio. Ritorna il doppio appuntamento del Grande Fratello VIP così come la sua doppietta di presenza. All together now nel suo inedito inserimento al sabato porta a casa l’onorevole titolo di quinta trasmissione più seguita, bene anche The Voice Senior.

Riassumendo la chart degli ascolti tv di questa settimana: sono stati sette i programmi più visti in prime time su Rai 1, mentre tre su Canale 5.