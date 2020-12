antonino-e-belen-rodriguez,-dichiarazione-pubblica:-“con-lei-non-dura-nessuno”

Belen Rodriguez e quella particolare frase che scuote il mondo del web e che soprattutto lascia tutti senza alcuna parola. Ecco cosa accade.

belen rodriguez (instagram)

Belen Rodriguez sui social è un fiume in piena, riesce a far trapelare ogni emozione con le frasi ad effetto e soprattutto foto attraenti e che lasciano tutti senza parole. Insomma, Instagram permette lei di esprimersi al meglio e soprattutto di lasciarsi andare.

Ecco quindi che spunta fuori una particolare roto che non può che lasciarla senza parole con la persona particolare e soprattutto una frase che l’ha lasciata senza parole. Affermazione che fatta da particolari persone può lasciare grandi emozioni oltre che un segno indelebile nella propria persona.

Belen Rodriguez ed il rapporto particolare con i social network

Belen Rodriguez (Instagram)

Foto, video e stories. Instagram è il tempio di Belen Rodriguez che lo utilizza quotidianamente aggiornando freneticamente ed in tempo reale i propri social network. Un modo per fidelizzare con i follower e per tenerli sempre in allerta su quanto viene riferito quotidianamente per quanto riguarda la propria vita pubblica e personale.

Bella showgirl, che può vantare storie d’amore importanti, come quella con il re dei paparazzi Fabrizio Corona, il ballerino napoletano Stefano de Martino ed il pilota di Moto Gp Andrea Iannone. Tanto che ha portato alla luce il piccolo Santiago, divenuto già re dei social.

La foto con Antonino Spina e la frase che ha sconvolto praticamente tutti sui social

belen (instagram)

I commenti sotto l’ultima foto della Belen nazionale non sono sicuramente generosi. Infatti sono numerose le persone che hanno affermato che la stessa showgirl non riesce a star con qualcuno per più anni di fila. Rimembrano i vari De Martino, Iannone e Corona.

Parole che sicuramente non fanno piacere e che mettono quindi “zizzania” tra i due che formano ormai coppia fissa sui social network. Infatti la bella showgirl e Antonino Spinalbanese sono ormai fidanzati da tempo tanto che sprizzano amore da tutti i pori su Instagram.