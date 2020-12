X Factor: chi è Thomas Raggi dei Maneskin? Età, carriera e curiosità

Spread the love

Il quarto componente del famoso gruppo dei Maneskin è lui: Thomas Raggi. Scopriamo insieme qualcosa di più sul chitarrista soprannominato “Er Cobra”.

Sono usciti da poco con un nuovo singolo “Vent’anni” ma il loro successo è partito molto tempo fa. I Maneskin, infatti, sono diventati famosi nel 2017, dopo aver partecipato alla undicesima edizione del talent di Sky, X Factor.

La band, composta da quattro romani, ha subito conquistato il pubblico per un sound accattivante ed un look indimenticabile. Poliedrici, eclettici, i Maneskin hanno saputo diventare delle vere icone nonostante non abbiano vinto ma siano arrivati solo secondi, dopo Lorenzo Licitra.

Il merito va anche alle peculiarità che ognuno dei componenti ha apportato al gruppo. Oggi vediamo insieme chi è Thomas, il chitarrista della band!

Thomas Raggi: vita privata, carriera, curiosità

Thomas è il più giovane del gruppo. Il giovane, infatti, è nato nel 2001 a Roma ma nonostante non abbia ancora compiuto vent’anni ha grinta da vendere.

Gli altri membri dei Måneskin lo chiamano “Er Cobra” e, come raccontato da Victoria durante il talent che li ha resi famosi, il motivo è quello che maliziosamente tutti immaginate.

Ha conosciuto la bassista del gruppo al liceo scientifico Kennedy ed è stata lei ad inserirlo nella band. Thomas, infatti, suona la chitarra da circa 10 anni. La sua preferita? Una Fender Squier Japan del 1983. Come ha spesso sottolineato, però, non sa cantare!

Prima di Xfactor sui social non era molto attivo, ora invece condivide qualche pezzetto in più della sua quotidianità ma, soprattutto, tanta musica!