verissimo,-marco-carta-sposa-sirio

Marco Carta pronto al grande passo: “Appena questa pandemia sarà passata, appena la situazione si saranno normalizzata, mi sposo con Sirio“. Lo ha annunciato a Silvia Toffanin, nel suo salotto del pomeriggio del sabato di Canale 5. Verissimo è per l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi un po’ come una casa, dove si sente libero di aprirsi e raccontarsi con il cuore in mano, come si suol dire, senza filtri e senza timidezza. Lo fa con garbo, proprio come fa la Toffanin nel porgli le domande.

Sirio sempre accanto a Marco Carta

L’ultimo periodo per Carta non è stato semplice: la perdita della sua adorata nonna, che lo ha allevato e cresciuto come una mamma, è stato un duro colpo per lui. Ma accanto Marco ha sempre avuto il suo grande amore, Sirio, che lo ha preso per mano e lo ha accompagnato nel suo cammino, fatto di alti e bassi, di gioie e di dolori, avvolgendolo nel suo caldo abbraccio.

Il coming out è stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete.

Ora Marco non ha più paura di nulla e racconta così una lieta notizia, il prossimo passo di coppia che intende fare con Sirio:

Lui non credeva nel matrimonio, forse è stato l’amore, forse è stato vedere me che ci tengo tanto, ma sta cambiando. idea. Ho sempre sognato una famiglia classica. Non possiamo essere una famiglia classica… ma poi, perché no?! Magari un giorno.

Mentre racconta del loro progetto di vita insieme, il cantante sardo è emozionato, felice.

Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia.

Marco sogna Sanremo

