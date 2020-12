verissimo,-anticipazioni-oggi-5-dicembre:-gerry-scotti-e-iva-zanicchi-tra-gli-ospiti

Quali protagonisti vedremo nella nuova puntata di “Verissimo” alle 16 su Canale 5? Oltre a Gerry Scotti e Iva Zanicchi, guariti dal Covid, troveremo Giuliano Sangiorgi, Marco Carta e gli eliminati dal “GF Vip” Patrizia De Blanck ed Enock.

Sabato 5 dicembre, alle ore 16.00, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di “Verissimo” condotta da Silvia Toffanin.

Con la sua simpatia e sensibilità Gerry Scotti entra nelle case degli italiani tutte le sere, ed ora, dopo aver superato la difficile esperienza del Coronavirus, racconta per la prima volta in tv, a “Verissimo”, la sua esperienza.

Come ha raccontato di recente al “Corriere della Sera”, Gerry è arrivato fino all’anticamera della terapia intensiva. Ha detto il presentatore:

“I medici mi dicevano di non spaventarmi: non la mettiamo in terapia intensiva ma in una stanza a fianco perché abbiamo bisogno di monitorarla, per sapere se la sua macchina, il suo corpo, ha bisogno di cure particolari. Ero in una stanzina, di là c’era la sliding door della vita di tantissime persone. Con due altri pazienti ci strizzavamo l’occhio, dai che ce la fai. Ho appurato — stando lì, due notti e un giorno — che quella era l’ultima porta. Se decidevano di aprire quel varco… Io li vedevo tutti, vedevo 24 persone immobili, intubate, come nei film di fantascienza. Pregavo per loro invece che pregare per me”.

