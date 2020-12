The Voice Senior, seconda puntata 4 dicembre 2020: ecco cosa è successo

Ecco la composizione dei team dopo la seconda puntata di The Voice Senior:

Team Clementino: Viviana Stucchi, Pietro Dell’Oglio, detto Pietrosauro, Alan Farrington, Ambra Mattioli, Roberto Tomasi, Michele Lapenna, Gigi Epifani

Team Carrisi: Rita Mammolotti, Tony Reale, Ann Harper, Gianni Pera, Paolo Barabani,

Alida Ferrarese.

Team Gigi D’Alessio: Giancarlo Cajani, Elena Ferretti, Laura Grey, Perla, Rodolfo Maria Gordini, Silvana Lorenzetti.

Team Loredana Bertè: Erminio Sinni, Giovanna Sorrentino, Roberta Cappelletti, Giulio Todrani (è il papà di Giorgia), Caterina Greco, Laura Fedele.

The Voice Senior, anticipazioni seconda puntata

Stasera, venerdì 4 dicembre, torna in prima serata su Rai1 l’appuntamento con The Voice Senior. La trasmissione condotta da Antonella Clerici ha debuttato una settimana fa ottenendo buoni risultati in termini di ascolto e ricevendo applausi dalla critica (anche da TvBlog). Ma non sono mancate le polemiche, a causa del taglio dello sketch con Elettra Lamborghini, richiesto dall’ad della Rai Fabrizio Salini.

A differenza di sette giorni fa, stasera The Voice Senior, programma figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol e in onda in ben 62 Paesi, dovrà vedersela – in termini di sfida Auditel – con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, per il quale Mediaset nei giorni scorsi ha deciso di prevedere nuovamente due appuntamenti settimanali. Una concorrenza, quella del reality di Canale 5, sicuramente più temibile per la trasmissione della Clerici rispetto alla seconda stagione della debole fiction Il silenzio dell’acqua.

In studio, come sempre, i coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino.

The Voice Senior, seconda puntata 4 dicembre 2020: cosa succederà?

Continuano le Blind Auditions, ossia le audizioni al buio, che rappresentano il pezzo forte del format prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini: i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere e si voltano, per inserirli nel proprio team, solo se la si sentono conquistati dalla voce. Se più coach si voltano, sarà il concorrente a decidere nella squadra di quale coach entrare.

Alla semifinale, definita Knock out, accedono sei aspiranti talenti musicali per squadra, per un totale di 24 semifinalisti. In quella sede i concorrenti di ciascun team si sfideranno fra loro con un cavallo di battaglia. A decidere chi portare nella finale che si terrà domenica 20 dicembre sarà il coach (vi accedono 2 concorrenti per team).

Tra i concorrenti di stasera anche il padre della cantante Giorgia, Giulio Todrani.