stati-uniti,-in-georgia-l’ultima-sfida-di-trump.-obiettivo:-conquistare-il-senato

New York – Questa sera (ore 19 East Coast, una di notte di domenica in Italia) riappare Trump per il suo primo bagno di folla post-elettorale: a Valdosta, in Georgia. Il comizio avrà come effetto quello di aumentare l’attenzione nazionale sulla posta in gioco in quello Stato. Si rivota in Georgia il 5 gennaio per eleggere due senatori: dal risultato dipende la maggioranza del Senato.

L’esito più probabile sono due vittorie repubblicane e quindi una maggioranza di destra 52 a 48. Un miracolo democratico porterebbe alla parità assoluta, 50 a 50, nel qual caso la vicepresidente Kamala Harris ha la prerogativa di aggiungere il voto dello spareggio. Questo aprirebbe uno scenario diverso aumentando la libertà di manovra di Biden. Resta da vedere che effetto avrà Trump su questa campagna, se il suo intervento può mobilitare la base e aiutare il suo partito a conservare un bastione di potere importante.

La sua base continua a versare donazioni a Trump: ha raccolto 495 milioni di dollari in un mese e mezzo. Dovevano servire ad alimentare la battaglia giudiziaria per ribaltare l’esito del voto. Ora quel tesoro di guerra torna utile per altri scopi. La corsa al 2024 è già cominciata? Si moltiplicano le illazioni su quali siano i piani segreti di un uomo che farà di tutto per evitare la parola che lo ossessiona dai tempi del suo reality tv: “Loser”, perdente. I notabili del partito repubblicano attendono nervosamente il suo primo comizio post-elezioni: il timore è che la sua insistenza sulla teoria del complotto, le frodi, le elezioni truccate, possa creare disaffezione e assenteismo proprio a destra.