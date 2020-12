Scoop choc: Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt con uno dei concorrenti che entrerà al Grande Fratello Vip?

Spread the love

Incredibile, ma vero: presto Elisabetta Gregoraci potrebbe ritrovarsi in casa un suo ex flirt, ovvero Filippo Nardi. A sganciare questa bomba di gossip clamorosa ci avrebbe pensato Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo, dal suo profilo Instagram. La caption recita:

E se al gfvip si scoprisse che c’è stato un flirt tra Filippo Nardi e la Gregoraci?

Era stato lo stesso Signoretti, qualche giorno fa, a dare la notizia della presunta entrata di Filippo Nardi come concorrente del Grande Fratello Vip 5. Se lo scoop fosse vero sicuramente Alfonso Signorini non se lo lascerà sfuggire. Nel caso Nardi entrasse nel cast del Grande Fratello Vip 5 verrà alla luce questo presunta storia d’amore tra i due?

Insieme al nome di Nardi come possibile candidato per l’entrata nel reality anche quelli di un ex volto di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini e Alex Di Giorgio, il concorrente promesso a Tommaso Zorzi.

Certi, invece, i nomi di cinque personaggi del mondo dello spettacolo: Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta di Temptation Island, Andrea Zenga e Mario Ermito.