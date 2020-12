Home » Tv » Il Collegio » Il Collegio 5, Patrizio Cigliano: social, vita privata e carriera

Gli esami della media sono alle porte e non vediamo l’ora di vedere quanti dei nostri ragazzi riuscirà ed essere promesso: Il Collegio 5, il docu-reality, in onda tutti i Martedì in prima serata su Rai 2, è ormai arrivato alla penultima puntata. Nel frattempo che aspettiamo, oggi conosceremo il professore di recitazione: Patrizio Cigliano.

Nella scorsa puntata de Il Collegio 5 molti studenti sono stati puniti e magari anche solo per delle piccolezze… ma la disciplina è tutto! Gli studenti si stanno ambientando nel 1992, anno in cui i loro stessi genitori erano tra i banchi di scuola. Nell’ultimo episodio del docu-reality, infatti, abbiamo visto altre due eliminazioni: quella di Andreini e Grambone. In questa annata, la scolaresca è composta da forte personalità e non tutti hanno saputo essere così docili e resistere alla rigidità del Collegio.

Scorrendo nella lista dei nostri professori siamo arrivati all’ora di recitazione ed oggi conosciamo il professore: Patrizio Cigliano, 51enne proveniente da Roma.

Patrizio Cigliano: vita privata

Patrizio Cigliano è un noto doppiatore, drammaturgo, attore ma anche cantante italiano. L’uomo riveste anche il ruolo di professore di recitazione nell’ultima edizione de Il Collegio, in onda tutti i martedì su Rai 2 fino al 15 Dicembre.

Grazie alla sua apertura e il suo carattere aperto e disponibile, riusciamo a sapere qualcosa sulla sua vita privata. Innanzi tutto, sappiamo che è sposato con Giulia Ricciardi ed anche lei è un’attrice conosciuta in teatri e televisione. I due si dimostrano molto aperti e affiatati, sia sul campo del lavoro che su quello sentimentale. La coppia ha anche una figlia, Benedetta, che da poco è addirittura maggiorenne.

Patrizio Cigliano: il suo curriculm

Patrizio nasce il 23 Dicembre 1969 a Roma ed è il fratello minore del famoso conduttore radiofonico Alessio Cigliano. Già da giovane coltiva la sua passione per il teatro e nel 1985 inizia la sua carriera professionale. L’anno successivo, il 1986, il docente fonda la sua compagnia dal nome Arcadinoè, con la quale porta in scena svariate produzioni.

Nel 1989 si diploma al liceo classico e viene ammesso all’Accademia d’Arte Drammatico Silvio D’Amico a Roma, da dove ne uscirà laureato nel 1992. Tra le sue opere famose abbiamo “A cuore aperto”, la quale è stata portata avanti per ben 12 edizioni, dal 2002 al 2019. Sempre con questa, Patrizio ha potuto viaggiare anche a New York. Oltre che come attore, Patrizio lavora principalmente come interprete, doppiatore e cantante.

Come interprete lo ricordiamo in due esperienze importanti. il Mandrake (Bruno Fioretti) all’interno del musical “Febbre da cavallo” di Enrico Brignano e come Shakespeare al Globe Theatre di Roma, sotto la direzione artistica del maestro Gigi Proietti.

Come doppiatore, l’uomo si presta nel dare voce sia a film che cartoni animati. Tra i primi elenchiamo Justin Timberlake in “Black Snake Moan” e Michael Jackson in “Miss Cast Away” mentre tra i secondi sottolineiamo la sua esperienza all’interno della saga di “Digimon Adventur”. Patrizio Cigliano è inoltre anche un cantante e partecipa a diversi musical, incidendo nel 2007 anche il suo primo disco da solita.

Patrizio Cigliano: profili social

Nel suo account Instagram, Patrizio Cigliano è seguito da ben 15mila follower. Aprendo il suo profilo, nella sua biografia subito leggiamo il campo lavorativo e, scorrendo più in basso tra le storie in evidenza, vediamo elementi appartenenti al docu-reality. Tuttavia, il docente è anche molto attivo sul suo versante privato e artistico.

Soprattutto la conosciamo molto bene grazie al suo diario “Storie di quarantena”, dove insieme a sua moglie ci racconta tutte le probabili situazioni accadute durante la pandemia. Ci sono tanti video dove l’attore ci regala dei monologhi e delle riflessioni molto emozionati, come “la creazione della donna” di Talmud e tanto altro. Lo vediamo anche durante l’attività fisica, durante gite in campagna ma in tutte le foto è sempre sorridente e con un grande carisma. Insomma, è un vero piacere sbirciare tra il suo profilo.