huawei-freebuds-studio,-cuffie-over-ear-con-un-grande-touch

Le Huawei FreeBuds Studio possono connettersi con due dispositivi contemporaneamente. Look elegante e una vestibilità molto confortevole, pesano infatti solo 260 grammi, queste cuffie esibiscono un design geometrico e lineare, semplice ed essenziale. Le FreeBuds Studio hanno comandi touch efficienti, che si trovano solo sul padiglione destro e rispondono in maniera efficace alle gesture. Con essi è possibile controllare la musica, le chiamate e l’assistente vocale. Sui padiglioni ci sono anche dei pulsanti fisici: a sinistra per scegliere la modalità di cancellazione del rumore, a destra per il pairing Bluetooth e per l’accensione e lo spegnimento.

