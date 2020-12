grande-fratello-vip,-arriva-uno-strano-aereo-per-giulia-salemi

In questi giorni, un aereo ha solcato i cieli sopra al Grande Fratello Vip con un messaggio molto particolare rivolto ad una delle concorrenti.

Il destinatario è Giulia Salemi che, all’improvviso, si è vista recapitare un messaggio che lascia presupporre un certo legame col mittente.

Lo striscione diceva: “Amo la nuova Giulia Salemi. Ti voglio. Enzo”. Il tutto corredato da un cuore.

La ragazza è rimasta esterrefatta e si è detta del tutto ignara dell’identità di tal Enzo che ha dichiarato di non conoscere.

Tuttavia, sul web si sono scatenate numerose ipotesi, le più accreditate delle quali vedrebbero in Enzo il diminutivo di Lorenzo, ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip.

Altre possibili speculazioni sono ventilate da Libero Quotidiano che avrebbe provato a tracciare l’identikit dell’ammiratore segreto di Giulia Salemi:

“Tal Enzo dovrebbe avere una 30ina d’anni, un conto in banca cospicuo (cifre a doppi zeri) e pare abbia smesso di fumare, ragion per cui avrebbe messo su qualche chilo. Sembra, però, che abbia già iniziato una dieta dimagrante. Suo padre ha fondato un’azienda di onoranze funebri molto famosa nel milanese. Il vero scoop, però, è che tra loro ci sarebbe stato un bacio. Enzo è pronto a dirlo pubblicamente e nella casa del Grande Fratello Vip. Quindi la Salemi sa bene di chi si tratta. E tace. Non è più un mistero.”