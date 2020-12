gf-vip,-signorini-nella-bufera:-gregoraci-favorita?

Dopo la puntata di ieri il popolo del web si è scagliato contro Alfonso Signorini e contro i profili social del Grande Fratello. Secondo il pubblico, infatti, il trattamento riservato alla Gregoraci per convincerla a restare sarebbe stato fuoriluogo e di favore.

Ieri sera i vipponi della Casa hanno deciso se rimanere o meno nel gioco. Quasi tutti sono rimasti, per la gioia degli autori e di Signorini. I tre che hanno annunciato che se ne sarebbero andati, però, sono stati lungamente convinti a rimanere.

In particolare, però, Alfonso ha cercato di non fare tornare a casa Elisabetta Gregoraci, scatenando l’ira del web! Il conduttore, infatti, ha addirittura invitato Elisabetta in studio e, davanti al pubblico, agli ex concorrenti e agli opinionisti, ha cercato a lungo di convincerla a restare.

La cosa non è piaciuta ai fan del programma.

Alfonso Signorini: non si arrende con la Gregoraci

Da giorni, ormai, i concorrenti sanno che nella puntata di ieri, 4 Dicembre, avrebbero dovuto decidere se rimanere fino alla fine del programma (prolungato fino a Febbraio) o andarsene prima.

Proprio ieri, infatti, era la data iniziale della fine del reality e, così, Alfonso ha chiesto a tutti che intenzioni avessero. Quando Elisabetta ha rivelato la sua decisione, però, Signorini non l’ha presa troppo bene ma ha cercato così a lungo di convincerla da mettersi contro molti telespettatori.

Lei, infatti, è stata addirittura invitata in studio, per parlare faccia a faccia con il conduttore che, per dieci minuti buoni, ha cercato di trovare il modo di farla rimanere.

Il siparietto non è stato apprezzato dai tanti fan del programma che non hanno gradito questo trattamento di preferenza verso l’ex moglie di Briatore. Così sul web ora si trovano moltissimi tweet con l’hashtag “#Signorinifuori” e molte foto sue con la faccia da… pagliaccio.

Voi che ne dite? Avreste voluto anche voi che restasse? E che ne pensato dei tentativi di Alfonso?