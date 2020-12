gf-vip:-francesco-oppini-in-crisi-lascia-il-reality

Spread the love

Il giovane Francesco Oppini da quando ha scoperto che il Grande Fratello Vip sarebbe durato due mesi in più è entrato in crisi. Dopo settimane intense in cui ha pensato molto, Francesco ha finalmente preso la sua decisione.

Di recente Alfonso Signorini ha annunciato ai suoi amati Vipponi che, dato l‘enorme successo che il reality sta ottenendo è stato deciso di allungarlo di altri due mesi. In questo modo quindi il Grande Fratello Vip finirà a Febbraio e non a Dicembre. La notizia del prolungamento del reality ha sconvolto tutti i Vipponi, in particolar modo Francesco Oppini.

Il figlio di Alba Parietti è letteralmente entrato in crisi. Mentre la maggior parte dei concorrenti ha accettato di proseguire il reality fino alla fine, Oppini ha da subito manifestato i suoi dubbi.

Adesso dopo giorni passati a riflettere e a valutare cosa fare pare che Francesco sia giunto ad un decisione definitiva!

Francesco Oppini abbandona il Grande Fratello Vip

Francesco Oppini è finalmente giunto ad una decisione, ha scelto di abbandonare il reality più spiato d’Italia. Una scelta molto sofferta ma definitiva!



La notizia ha sconvolto tutti in particolar modo Tommaso Zorzi, che negli ultimi giorni ha molto sofferto per la decisione dell’amico.

Francesco però sembra irremovibile, ha deciso di tornare dalla suoi affetti, in particolare desidera riabbracciare la sua amata fidanzata Cristina!



A breve quindi il figlio di Alba Parietti uscirà dal reality proprio come Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima secondo le indiscrezioni abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip il 7 Dicembre, adesso non ci resta che aspettare e vedere quando Francesco saluterà tutti e lascerà il reality!

E voi cosa ne pensate dell’uscita di Francesco Oppini?