fenomenologia-(non-definitiva)-di-selvaggia-lucarelli

I suoi acerrimi nemici sono Matteo Salvini (“bulletto strafottente“), Barbara d’Urso, Fabrizio Corona, Le Iene (“programma da chiudere“), Michelle Hunziker (“donna imbarazzante“) e i trasgressori delle ordinanze anti-covid. Ha litigato con Alba Parietti, Asia Argento, Filippo Facci, Giuseppe Cruciani e Gabriele Parpiglia (oddio, effettivamente, messa così, forse a qualcuno verrebbe voglia di tributarle una standing ovation).

Divisiva, irritante, polemica, discussa, combattiva, ficcante, retorica, talvolta banale, furba. Nata sul web come blogger, Selvaggia Lucarelli, giornalista prima di Libero, poi del Fatto Quotidiano, ha vissuto, fin qui, almeno due carriere televisive.

La prima l’ha vista protagonista, simil premezzolino, di programmi trash, da La fattoria a Pomeriggio 5, entrambi condotti da Barbara d’Urso. Nella seconda si è trasformata in una giornalista che discetta di attualità politica in ambienti televisivi chic come Piazzapulita e L’Assedio e che critica ferocemente i programmi trash.

Per restare in contatto con l’anima nazionalpopolare del Paese, frequenta in maniera molto assidua i social media (ha oltre tre milioni di follower tra Facebook, Twitter e Instagram), il sabato sera si veste da giudice di Ballando con le stelle ridendo alle battute di Guillermo Mariotto e lavora come autrice, in programmi pop, di Francesco Facchinetti (a The Voice of Italy nel 2015), ma anche di Rula Jebreal (a Sanremo 2020). Si descrive e le piace essere descritta come una giornalista che non guarda in faccia a nessuno e intanto coltiva le amicizie con alcune delle più potenti donne della televisione, da Antonella Clerici (presso la quale, a È sempre mezzogiorno, lavora il fidanzato Lorenzo Biagiarelli) a Mara Venier, passando per Milly Carlucci, Maria De Filippi (che la vorrebbe ospite ad Amici, ma Mediaset non darebbe l’ok) e Daria Bignardi.

Paladina delle donne (ha commentato il tutorial di Detto Fatto con un laconico “Benvenuti nel Medioevo“) e tra le più attive nel combattere gli odiatori dei social, qualche mese fa Selvaggia Lucarelli dette via Twitter a Elettra Lamborghini del “coronavirus della musica” mentre anni prima fu condannata per aver dato nel 2010 della trans ad una aspirante Miss Italia che ci rimase molto male. Nel 2013 commentò l’aspetto estetico di Santiago, il neonato figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A distanza di anni, ammise l’errore.

Determinata nel denunciare i casi di revenge porn (di recente ha intervistato su Radio Capital la maestra di Torino), fu lei a contribuire alla diffusione del video intimo di Belen. Da Santoro, in televisione, a distanza di anni ammise l’errore e spiegò di aver “capito che stavo facendo una violenza a Belen“.

Coronavirus. In Cina morte 56 persone, la maggior parte sopra gli 80 anni e già malate. Gli abitanti della Cina sono 1 miliardo e 300 milioni. È morto lo 0,0000043% della popolazione. Giusto per ricordare i numeri della psicosi per cui si ha paura di ordinare involtini primavera. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 26, 2020

Su Twitter a fine gennaio minimizzò l’allarme coronavirus dando “i numeri della psicosi per cui si ha paura di ordinare involtini primavera“, per poi diventare la più severa poliziotta dell’Internet, denunciando sui social e su Tpi col ditino alzato le violazioni vere o presunte delle disposizioni anti-covid da parte di perfetti sconosciuti, ma anche di influencer e personaggini del sottobosco web (di certo non quelle che sembrano riguardarla).

Partecipò come concorrente a La Fattoria di Barbara d’Urso, oggi definisce la tv di Carmelita non soltanto brutta, ma addirittura “sbagliata“. Frequentò i salotti di Massimo Giletti (prima a L’Arena su Rai1, poi, più di recente, a Non è l’Arena su La7), ora sostiene che Giletti dica e faccia dire “cose gravi” e che “somiglia a Barbara d’Urso più di quanto voglia ammettere“.

Di Fabrizio Frizzi nel 2011 scrisse “per carità, a guardarlo con quegli occhi perennemente stropicciati di quello che si alza tre volte a notte per la prostata, si è colti da una tristezza siderale”, provocando la reazione del conduttore poi scomparso nel 2018: “Ci tengo a ringraziarti per l’ elegante e affettuosa recensione che hai fatto delle serate di Miss Italia… il riferimento sul mio stato di salute poi è da premio Oscar… è vero, la classe non è acqua. Continua così“. Poi, la Lucarelli si scusò. Così come fece con Simona Ventura. E con Morgan (col quale ebbe una storia d’amore), di cui rivelò la notizia del ricovero dopo un mix di farmaci.

Un quadro di scivoloni imbarazzanti, di multiple contraddizioni, di affrettati giudizi al veleno che funzionano nel sollecitare i like degli utenti social e che immancabilmente vengono seguiti da scuse pubbliche e retromarce più o meno comprensibili. Un quadro che si completa magnificamente con la scena della strigliata a Matteo Salvini, reo di non indossare la mascherina, fatta rigorosamente con mascherina abbassata sotto il naso.