estrazione-lotto,-simbolotto-e-superenalotto-di-oggi-5-dicembre-2020,-in-tempo-reale

Estrazione del lotto questa sera, 5 dicembre 2020, con il Supernenalotto, il Simbolotto e tanto altro in tempo reale. Scopriamo insieme i numeri.

estrazione del lotto (web source)

Andiamo a scoprire quest’oggi, 5 dicembre 2020, l’estrazione in diretta del Lotto, Simbolotto e Superenalotto. Giornata importante per i nostri cittadini che come ogni sabato tentano la fortuna con l’estrazione. Insomma, si punta a portare a casa una grandissima somma di denaro.

Soprattutto in un periodo così difficile come questo in cui dilaga l’emergenza sanitaria da Coronavirus e quindi si ha difficoltà nel ‘tirare avanti’ e nel portare quindi a casa somme di denaro per vivere in tranquillità.

Il montepremi di giornata

Lo stesso Supernenalotto è il gioco più popolare in Italia tra quelli in vigore. Con questo si tratta quindi di un jackpot tra i più alti soprattutto in Europa. Ciò fa comprendere quindi l’importanza che ha tra tutti i cittadini italiani. Ricordiamo inoltre che la stessa estrazione viene svolta ogni martedì, giovedì e, appunto, sabato. Con i numeri vincite che sono sei, più un numero Jolly ed un numero Superstar.

Inoltre, viene ricordato come ci siano anche particolari estrazioni come il Simbolotto, il quale per il mese di dicembre prende in considerazione la ruota di Venezia. Per la giornata odierna lo stesso jackpot sale ancor più tanto da toccare quota 73.300.000 €. Cifra che spinge sempre più gli italiani a scommettere e tentare quindi la fortuna con questo ambitissimo gioco.

Ecco quanto uscito all’Estrazione Lotto, Simbolotto e Superenalotto