coronavirus-nel-mondo:-in-usa-altri-225-mila-casi-in-un-giorno,-nuovo-record.-san-francisco-per-tre-settimane-in-lockdown

Nuovo record negli Stati Uniti: 225 mila casi in un giorno

Con più di 225 mila casi di Covid in 24 ore, gli Stati Uniti hanno nuovamente stabilito un record di contagi giornalieri. Dai dati della Johns Hopkins University emerge che i morti sono stati più di 2.500. La soglia dei 200 mila contagi giornalieri era già stata superata tre volte nell’ultimo mese con un picco di 210 mila tra mercoledì e giovedì. In aumento i ricoveri, soprattutto nei quattro Stati più popolosi (California, Florida, New York e Texas). In totale i contagi negli Stati Uniti sono 14,3 milioni e i morti 287 mila.

Usa, a San Francisco scatta lockdown di tre settimane

San Francisco ha deciso deciso un lockdown di tre settimane per frenare la pandemia di coronavirus. Le restrizioni riguardano cinque giurisdizioni della Bay area attorno alla metropoli californiana, una delle zone più popolose degli Stati Uniti, e sono tra le più severe adottate dalle città americane. La stretta decisa dalla sindaca democratica London Breed, al suo primo mandato, prevede che a partire da domenica la popolazione resti in casa salvo che per lo svolgimento di attività essenziali. La ristorazione può lavorare solo con asporto e consegne a domicilio, chiudono invece bar e parrucchieri così come parchi, zoo e acquari. “Ciò che vediamo nella nostra città, nella nostra regione, nel nostro Stato e nel nostro paese è che il virus sta avendo il sopravvento”, ha denunciato la Breed. Il governatore della California, Gavin Newsom, aveva annunciato una sorta di mappa delle chiusure nelle varie contee dello Stato sulla base del riempimento delle terapie intensive e degli ospedali.

Usa, per la prima volta l’agenzia sanitaria sollecita i cittadini: “Mettete la mascherina”

I Centers for disease control and prevention (Cdc), l’agenzia federale sanitaria Usa, hanno sollecitato per la prima volta gli americani all'”uso universale della mascherina” quando sono fuori casa. Indossarla, viene spiegato, è cruciale nei luoghi chiusi ma il suggerimento è di indossarla anche all’aperto quando non si può rispettare il distanziamento sociale. La presa di posizione arriva dopo che il presidente eletto Joe Biden ha invitato tutti a usare la mascherina nei primi 100 giorni dopo il suo insediamento, anche se non ci sarà un obbligo nazionale in questo senso. “Chiederò alla gente di fare la cosa giusta”, ha spiegato, “chiederò loro di impegnarsi per 100 giorni a indossare la mascherina, che non è una questione politica ma un dovere patriottico. Mentre distribuiremo il vaccino saremo così in grado di salvare centinaia di migliaia di vite”.d