coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-5-dicembre-in-lombardia:-3.148-nuovi-positivi-e-111-vittime

Sono 3.148 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia su 31.193 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è del 10%. Dei nuovi casi positivi 285 sono ‘debolmente positivi’. I decessi registrati sono 111: il totale ufficiale delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 22.884. Ieri invece i decessi erano stati 347 e su 42.272 tamponi erano stati trovati 4.533 contagi.

Nelle terapie intensive ci sono 17 pazienti in meno rispetto a ieri (805 i ricoverati attuali) e sono meno 238 i ricoverati nei reparti Covid in 24 ore (totale dei ricoverati attuali 6.554). I guariti e dimessi sono 3.983.

Coronavirus in Lombardia, i dati di oggi 5 novembre a Milano e nelle altre province

I nuovi casi per provincia:



Milano: 980, di cui 355 a Milano città;



Bergamo: 190;



Brescia: 284;



Como: 214;



Cremona: 71;



Lecco: 132;



Lodi: 35;



Mantova: 132;



Monza e Brianza: 285;



Pavia: 172;



Sondrio: 173;



Varese: 395.



Coronavirus, a Brescia superati i 6 mila contagi in 9 mesi

Seimila contagi da inizio pandemia a Brescia città (6009) che rimane il terzo capoluogo più colpito della Lombardia dietro Monza e Milano, dieci nuove vittime e 284 positivi di cui 263 in Ats Brescia. Un segnale di miglioramento arriva dal numero degli isolamenti domiciliari che scendono a 4292 con 25024 guariti su 32603 contagiati da inizio pandemia. In Ats Brescia i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 2920 di questi 515, il 17,64 per cento, sono risultati positivi (compresi i secondi test). I decessi totali sono 2750 in Ats Brescia più i 215 della Vallecamonica che nel fine settimana non ha fornito aggiornamenti.