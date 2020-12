coronavirus-e-vaccini,-fontana-alla-procura:-“centrale-acquisti-paralizzata-per-timore-delle-inchieste”

Poche righe per esprimere un concetto chiaro: le azioni giudiziarie stanno incutendo timore ai funzionari di Aria, la centrale acquisti del Pirellone, e bloccano di fatto anche le acquisizioni dei vaccini antinfluenzali da parte della Regione. Motivo per cui il presidente si prenderà la responsabilità di acquistare i vaccini senza gara pubblica. L’avvocato Jacopo Pensa, difensore del governatore Fontana, ha firmato un documento inviato al procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e ai tre pm che stanno seguendo l’inchiesta sul caso camici (Furno, Scalas e Filippini). Nella lettera si fa riferimento alla necessità di intraprendere una trattativa privata per l’acquisto di una partita di 350mila vaccini dalla Svizzera: necessità legata all’impossibilità di ricorrere a una gara pubblica, visto che l’ultima è andata deserta e che la partita Svizzera rischia di sparire presto dal mercato.

Ma perché tanti problemi per acquistare i vaccini? Perché i funzionari di Aria hanno paura delle azioni della magistratura, sostiene il legale. “Il timore di intraprendere iniziative o decisioni suscettibili del vaglio di legittimità da parte della Magistratura – scrive Pensa – paralizza di fatto l’opera dei funzionari di Aria i quali si rifiutano di procedere all’acquisto a trattativa privata salvo che il presidente Fontana ottenga l’autorizzazione della Procura”. Oltre che sulla vicenda camici (in cui è indagato anche Fontana per frode nelle pubbliche forniture), la procura indaga infatti anche sui bandi andati deserti per i vaccini antinfluenzali e i conseguenti rincari che hanno portato la Regione a pagare di più per le dosi acquisite in autunno.

Per il legale non è la richiesta di un salvacondotto giudiziario, ma solo un modo per far sapere preventivamente alla Procura che Fontana si “appresta ad adottare le iniziative di cui sopra promuovendo di fatto l’acquisto del vaccino alle migliori condizioni possibili ed assumendosene la responsabilità”.