C’è Posta per te: Can Yaman da Maria De Filippi nella la prima puntata

Da gennaio su canale 5 torna Maria De Filippi con il suo programma C’é Posta per Te e si inaugura l’edizione 2021 con la presenza di Can Yaman

Come al solito, con dicembre e le festività natalizie, arriva puntuale lo stop di alcuni programmi che, sospendono in questo periodo, le proprie trasmissioni. Ed anche se i palinsesti di Mediaset non sono ancora stati ufficializzati, ecco che di una cosa si è certi: dal 9 gennaio torna C’è Posta Per Te.

De Filippi, dopo Tu si Que Vales ecco C’è Posta per Te

A breve la sospensione di alcuni dei programmi di Mediaset per la pausa natalizia, già si parla della programmazione 2021 e, dopo i risultati più che ottimi registrati dalla trasmissione appena conclusa, Tu Si Que Vales, condotta da Queen Mary, ecco che a gennaio riprenderà “C’é Posta Per te”. Insomma Maria De Filippi è forte, inarrestabile.

Maria De Filippi, venti anni di “C’è Posta Per Te”

Lo show di Maria de Filippi “C’é posta Per Te” compie vent’anni, anzi ventuno il 9 gennaio: la prima puntata risale al 12 gennaio 2000. Una trasmissione fortunata e seguitissima: le varie puntate non hanno mai fatto registrare meno di cinque milioni di telespettatori e mai sotto il 23% di share, tranne in un paio di edizioni.

Queen Mary non sbaglia un colpo: lo show imitatissimo

La settima edizione di Tu Si Que Vales ha registrato ascolti stratosferici, con share altissimi: 5 milioni di media e 26% di share. Ed il programma del sabato sera è finito sul gradino più alto del podio, superando, settimana dopo settimana, e non di poco, lo show dance Ballando con le Stelle.

Poche le novità, come scrive Cronaka: la formula funziona e, quindi rimane, più o meno, tale, su una formula ben consolidata che ha avuto diversi tentativi di imitazione, spin-off e programmi simili ceduti alle tv spagnole Antena 3 e Telecinco oltre che alle tv di Stato di Bulgaria e Repubblica Ceca. Come dicono i bene informati, è stata confermata la squadra dell’edizione numero 23, quella andata in onda dall’11 gennaio al 14 marzo 2020.

C’è Posta Per Te, si parte con Can Yaman

E Maria De Filippi inizia il suo programma C’é Posta per Te, con il botto, ospitando, per la “sorpresa” ad uno degli invitati a cui è stata consegnata la busta, anche Can Yaman, il protagonista di DayDreamer – le Ali del Sogno, la soap turca che sta spopolando ovunque e anche in Italia con la nascita di tantissimi fan Club. Insomma, nella puntata del 9 gennaio uno dei protagonisti più acclamati, il bellissimo e bravissimo Can Yaman, sarà ospite di Maria De Filippi.