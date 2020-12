Brasile, pullman giù da un viadotto: 16 vittime. L’autista si salva e scappa

È di almeno 16 morti e 27 feriti il bilancio di un gravissimo incidente stradale un Brasile: un pullman è volato giù da un viadotto ed è precipitato per 23 metri in un scarpata nei pressi della città di Joao Monlevade, nello Stato sud-orientale di Minas Geiras. Sei persone sono riuscite a saltare fuori dal pullman prima che precipitasse nella scarpata, tra cui l’autista che ha fatto perdere le sue tracce ed è ricercato dalla polizia. Sembra che il mezzo non fosse omologato per il trasporto dei passeggeri.

Il pullman ha subito un’improvvisa perdita di velocità durante una salita ed è arretrato bruscamente, forse per un guasto a un freno, prima di ribaltarsi e cadere. L’incidente, sulle cui cause è stata avviata un’indagine, è avvenuto intorno alle 13 ora locale (le 18 in Italia) sulla BR381, ribattezzata la “strada della morte” per il gran numero di incidenti.

A bordo c’erano in totale 46 persone. Dodici passeggeri sono morti sul colpo e altri quattro durante il trasporto in ospedale. Il mezzo si è schiantato sui binari della ferrovia sottostante e ha preso fuoco, poi l’incendio è stato domato dai pompieri accorsi sul posto.

Il pullman della compagnia “Localima Turismo” era partito da Mata Grande, nell’Alagoas, giovedì mattina, ed era diretto a San Paolo. Il 25 novembre c’erano stati 42 morti nell’incidente a un pullman che trasportava lavoratori di un’impresa tessile nello Stato di San Paolo.