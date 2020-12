bra:-nuova-illuminazione-dalla-tangenziale-ovest-in-strada-falchetto

Spread the love

Assessore Messa: “Dopo tante richieste, direi che sono luci di Natale anche queste! Grazie ai tecnici LLPP per la progettazione e le maestranze”

Importante novità, in tema di viabilità, nella città della Zizzola. Da questa sera (venerdì 4 dicembre), è in funzione la nuova illuminazione dall’ingresso della Tangenziale Ovest, in strada Falchetto.

“Dopo tante richieste, direi che sono luci di Natale anche queste! Grazie ai tecnici LLPP per la progettazione e le maestranze. I quartieri, in particolare, avevano richiesto questo intervento” sono le parole dell’assessore di Bra Luciano Messa.