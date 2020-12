belen-attacca-stefano-de-martino-su-instagram?

Spread the love











La showgirl, oltre a postare foto da sola, vestita sempre in modo sensuale, e insieme ad Antonino, ha pubblicato anche una frase che ha fatto discutere: un lungo discorso che è stato ben ponderato e il web ci ha letto una critica verso Stefano De Martino

Frasi che parlano della vita di Belen, su come vorrebbe vivere, nonostante tutto e, in quel nonostante tutto, ecco che appare Stefano De Martino, colui che “le ha fatto male, che l’ha fatta cadere”.

Belen, finalmente il sorriso dopo la sofferenza

Belen ora è felice, almeno così sembra, insieme al suo nuovo amore, il giovane hairstylist Antonino Spinalbese. Subito dopo la separazione con Stefano De Martino (se ne è andato lui o lo ha “cacciato” lei?), la conduttrice di Tu si Que Vales, ha postato una serie di foto e di video intrise di sofferenza: lei non si è mai nascosta dietro finti sorrisi o finta felicità. Ma Belen è così: sempre vera e dice sempre quello che pensa, affrontando poi le conseguenze.

Leggi anche: Belen e Antonino: senza freni per strada

Belen sempre sé stessa anche sui social

La showgirl è sempre molto attiva sui social: ci tiene a condividere con i fan i suoi pensieri, le sue foto, i video. Soprattutto ora che è uscita allo scoperto con Antonino: in un primo periodo, infatti, Belen ha tenuto un po’ nascosto hairstylista, ma ora è tutto alla luce del sole e, in quasi tutti i video e le foto pubblicate su Instagram, c’è lui. Spesso Belen provoca i suoi fan pubblicando post e foto dalle mille interpretazioni e a volte criptiche. E così ha fatto qualche giorno fa pubblicando un post

Rodriguez, il web è certo: la frase è per Stefano

Belen ha scritto un post e i suoi fan ci hanno letto una critica, una frecciata verso Stefano De Martino:

Tu prova a chiudere gli occhi e sogna in grande. Continua a pensare a tutte le cose che vorresti ottenere e cammina per conquistarle … Quando cadrai, fai in modo di rialzarti tutte le volte e impara a perdere perché nella vita succede. Ma quando capita, accetta tutto con il sorriso e comportati sempre bene, sii un uomo giusto … Sii sempre gentile e rispettoso, soprattutto con le persone più deboli. Rispetta il prossimo e non essere mai irriconoscente. Semina bene per raccogliere bene, ti servirà”.

Frasi che non sono proprio indirizzate al suo ex marito, ma racchiudono quello che lei vorrebbe essere, come vorrebbe vivere nonostante i torti subiti, le sofferenze. Quelle sofferenze, appunto, vissute con Stefano.