Ascolti tv: Grande Fratello Vip contro The Voice Senior, chi ha vinto?

Ieri sera per la prima volta si sono scontrati il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. Scopriamo insieme quale delle due trasmissioni ha avuto la meglio.

Questa settimana per la prima volta nella serata di venerdì si sono scontrate la trasmissione condotta da Alfonso Signorini e quella condotta da Antonella Clerici.

Entrambe sono riuscite ad appassionare il pubblico con colpi di scena e momenti molto emozionanti.

Ieri sera per il Grande Fratello Vip c’è stato il sofferto addio di Francesco Oppini; mentre invece per The Voice Senior era la seconda puntata, il format sta incuriosendo i telespettatori, grazie alle numerose novità proposte.

Scopriamo insieme quale tra le due trasmissioni è riuscita ad aggiudicarsi il favore del pubblico e ad avere gli ascolti più alti!

Trionfa The Voice Senior

Vediamo insieme come si è concluso il primo scontro tra The Voice Senior e il Grande Fratello Vip. Quale tra i due programmi sarà riuscito ad ottenere più ascolti?

Andando ad analizzare i dati Auditel si può vedere che il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini è riuscito a catturare l’attenzione di 3.4 milioni di telespettatori, con uno share pari al 18,52%.

Mentre invece The Voice Senior, nuovo show canoro condotto da Antonella Clerici ha potuto contare su ben 4.2 milioni di telespettatori e ha totalizzato uno share pari al 18,82%.

Nonostante la puntata del Grande Fratello Vip sia stato molto emozionante non è riuscita a battere la novità di The Voice Senior. Dunque ad aggiudicarsi la vittoria in questo primo scontro tra le due trasmissione è stata The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. Adesso non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà le prossime volte.