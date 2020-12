argentina,-approvata-“la-tassa-dei-milionari”-per-coprire-le-spese-covid

Il governo ha approvato la legge che prevede una tassa straordinaria per aiutare a contenere le spese del Covid. Sarà una nuova tassa unica sui grandi patrimoni. Il testo era già stato approvato il 18 novembre dalla Camera dei deputati con 133 voti a favore, 115 contrari e due astensioni al termine di una lunghissima seduta, e ieri è stata approvata anche al Senato, dove l’iniziativa ha ottenuto 42 voti favorevoli.

Il governo del presidente Alberto Fernandez punta a riscuotere circa tre miliardi di euro con un prelievo una tantum a carico degli argentini milionari, circa 12mila in tutto il Paese. La norma prevede un prelievo minimo del due per cento sui patrimoni dichiarati tra i 200 e i 300 milioni di pesos (2-3 milioni di euro) che aumenta fino al 3,5 per cento su patrimoni tra i 1,5 e tre miliardi di pesos (15-30 milioni di euro circa). Per le persone che dichiarano beni all’estero è prevista una maggiorazione dell’aliquota del 50% a meno che non decidano di rimpatriare almeno il 30% dei beni espatriati.

La legge stabilisce che il 20% venga destinato all’acquisto di attrezzature mediche e ospedaliere, il 20% al finanziamento di piccole e medie imprese, il 20% a borse di studio, il 15% allo sviluppo di quartieri popolari e il restante 25% al finanziamento di progetti di esplorazione e sviluppo del gas.

Il promotore è il deputato Maximo Kirchner, figlio degli ex presidenti Nestor e Cristina Kirchner. la vicepresidente.

L’Argentina ha registrato quasi 1,5 milioni di infezioni e 40mila morti dall’inizio della pandemia. Duramente colpita dalla seconda ondata, è diventato il quinto Paese al mondo a segnalare un milione di casi confermati a ottobre, con una popolazione di circa 45 milioni di abitanti.