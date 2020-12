Home » Tv » Andrea Scanzi » Andrea Scanzi duro con la Meloni “Abissi politici imbarazzanti”

Andrea Scanzi, è una delle prestigiose penne del Fatto Quotidiano; di recente Scanzi ha attaccato Giorgia Meloni.

Andrea Scanzi sagace giornalista del Fatto Quotidiano di recente si è scagliato contro Giorgia Meloni. Il giornalista non si è risparmiato e come sempre ha detto tutto ciò che pensa con la sua indistinguibile schiettezza. Tramite il suo profilo Facebook Scanzi quotidianamente commenta i comportamenti errati e dannosi messi in atto dai politici e dai Vip.

Di recente a finire nel mirino del giornalista è stata Giorgia Meloni, a causa di alcune sue dichiarazioni fatte per criticare l’operato di Conte. Scanzi quindi in uno dei suoi ultimi post ha deciso di riportare le parole dette dall’esponente di Fratelli d’ Italia e commentarle!

Andrea Scanzi tramite il suo profilo Facebook non si è risparmiato, e in uno dei suoi ultimi post ha duramente attaccato Giorgia Meloni. Quest'ultima di recente ha criticato l'operato del Governo e del Premier Conte; Andrea Scanzi ha deciso di riportare le parole utilizzate dalla Meloni e commentarle. Ecco cosa ha scritto il giornalista nel suo post:

“Conte vuole fare il presidente degli immigrati. Si dimetta. Mentre i negozi chiudono i porti aprono.



Sono parole di Giorgia Meloni. Parole senza senso, sgangherate, malamente populiste, istituzionalmente scriteriate, moralmente riprovevoli. Pronunciate, per giunta, nel giorno in cui sono morti 993 italiani di Covid.



Raggiungere abissi politici ancora più imbarazzanti di quelli di Salvini, sempre più pugile suonato, pareva impossibile. E invece”.

Anche questa volta Andrea Scanzi ha difeso il suo pensiero ed è riuscito a lanciare l’ennesima stoccata vincente contro la Meloni ma soprattutto contro la destra Italiana!