ancora-ossido-di-etilene:-nuovo-elenco-dei-prodotti-con-semi-di-sesamo-contaminati-dal-pesticida-tossico

Olio e semi di sesamo, hummus di ceci, ma anche fette biscottate e croccantelle. Si allunga in maniera vertiginosa la lista di alimenti contaminati dal pericoloso pesticida tossico e cancerogeno, l’ossido di etilene. Il Ministero della salute continua a richiamare centinaia di alimenti, di marchi diversi, tutti accomunati dalla presenza oltre i limiti di legge di semi di sesamo contaminati da un pesticida tossico e cancerogeno.

Oggi è la volta di una seri di prodotti della Pasticceria Biologica Manzi: dai grissini, ai crackers alle sfoglie, qui trovate tutti i prodotti richiamati e i relativi lotti:

Per i dettagli su tutti i lotti ritirati clicca qui.

Una maxi allerta da non sottovalutare visto che l’ossido di etilene è classificato come cancerogeno ed è

“in grado di provocare mutazioni nelle cellule del tessuto umano esposto al prodotto. La tossicità cronica da inalazione è stata valutata in studi a lungo termine sui ratti da cui è emerso che l’ossido di etilene è associato a un incremento di tumori con cause naturali. Questi risultati indicano una chiara associazione tra l’esposizione all’ossido di etilene e l’incidenza di cancro. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e la UE hanno classificato l’ossido di etilene come cancerogeno per l’uomo (categoria 1)”.