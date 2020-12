Home » Tv » Amici » Amici: Kika vince la sfida e resta nella scuola

Come è andata la sfida che ha visto protagonista Kika, allieva di canto della scuola di Amici di maria De Filippi? È riuscita a sbaragliare la concorrenza e mantenere tutto per sé il suo banco? Ecco come è andata…

Ad Amici di Maria De Filippi è andata in scena, sabato 5 dicembre 2020, una nuova sfida. A volerla è stata Anna Pettinelli, speaker radiofonica e professoressa di canto nel talent show di Canale 5. La Pettinelli ha messo in discussione il banco di Kika per cercare di far entrare nella classe la cantante Giulia, che l’ha molto colpita durante i casting. Ma alla fine l’allieva del talent show condotto e prodotto da Queen Mary ha vinto la sfida e ha mantenuto il banco e la felpa. A giudicare le performance delle due ragazze è stato il musicista e produttore Alex Braga.

Chi è Kika?

Kika è una degli allievi del talent show di Maria De Filippi. Lunghi capelli con le sfumature verdi, ha 22 anni ed è una cantante. Il nome di battesimo di questa ragazza siciliana, andata a Caltanissetta, è Federica. Oltre a dedicarsi alla musica, la sua grande passione, prima di entrare nella scuola di Amici lavorava come barista per mantenere la sua passione e non pesare solo su mamma e papà, con i quali vive.

A soli sedici anni ha iniziato a suonare con la sua band nei pub della sua splendida isola. Ma proprio in quel periodo le è anche accaduto qualcosa di terribile: si sono spenti tutti i suoi sogni. Kika ha poi lasciato la scuola e si sentiva come se avesse davanti a sé un muro nero. La musica è stata la sua ancora di salvezza e lei ci si è aggrappata con le unghie e con i denti. Grazie alla musica tutto è magicamente passato e lei è tornata a sorridere e a sognare. Di sé dice: “Canto perché è la cosa più vera e spontanea che ho nella vita”. Si è presentata ad “Amici” cantando “Summertime Sadness” di Lana Del Rey. A sceglierla è stata Arisa.