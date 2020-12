Home » Tv » Amici » Amici: anticipazioni 5 dicembre. Kika in sfida, Zerbi decide su Arianna

Che cosa accadrà nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi? Chi rischia, questa settimana, il banco? E quali saranno le sorti di Arianna, l’allieva che ha fatto infuriare Rudy Zerbi la scorso sabato?

La scuola di Amici di Maria De Filippi apre i battenti per il quarto appuntamento di questa edizione. Il talent show condotto e prodotto da Queen Mary sta entrando sempre più nel vivo, le dinamiche della scuola si stanno via via delineando e anche le modalità di giudizio e le richieste dei professori ai loro alunni si fanno sempre più chiare. La classe fino ad ora formata non è naturalmente definitiva e infatti, dopo le due richieste di sfida della scorsa settimana, che hanno portato una alla riconferma di un elemento della classe e una l’inserimento di un nuovo allievo, ecco che anche un’altra insegnante ha chiesto per questo sabato una sfida.

Anna Pettinelli manda Kika in sfida

Anna Pettinelli ha messo in discussione il banco di Kika per cercare di far entrare nella classe la cantante Giulia, he l’ha molto colpita durante i casting. Ce la farà Kika a mantenere il proprio posto nella scuola? Questa settimana a giudicare la sfida sarà il musicista e produttore Alex Braga.

Gli altri allievi non possono sentirsi al sicuro e dormire sugli allori. Come ogni sabato, dovranno infatti dimostra al rispettivo insegnante che si meritano il banco assegnato nella prima puntata. Esibizioni di canto e di ballo animeranno dunque la puntata di Amici di sabato 5 dicembre: l’appuntamento con la scuola è alle 14.10 su Canale 5.

Rudy scioglie le riserve su Arianna

Dal canto suo Rudy Zerbi scioglierà finalmente le riserve su Arianna: la scorsa settimana la giovane cantante era stata messa fortemente in discussione dal prof di canto. La ragazza, infatti, non solo aveva dimostrato poca voglia di fare, scarsa puntualità e scarso impegno, ma si era anche rifiutata di interpretare uno dei brani proposti dallo stesso Zerbi su cui avrebbe dovuto lavorare per proporre un proprio inedito.

L’arroganza di questa ragazzina aveva decisamente indisposto il professore, che ha deciso di ritirare la sua maglia per poter meditare sul da farsi. Insomma, da sabato Arianna è in bilico: Rudy le darà un’altra opportunità o la manderà via definitivamente dalla scuola?

Super ospite di Amici

Super ospite sul palco di Amici questo sabato sarà Aiello che canta “Che canzone siamo”.