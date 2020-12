A Natale, tremate, tremate le ragazze sono tornate! A Milano city da Silvian Heach

Spread the love











Tremate le ragazze sono tornate, in questo caso non si parla della serie tv più seguita al mondo: Sex and the City, la cui trama è basata sull’omonimo romanzo di Candace Bushnell dove, con ironia e sentimentalismo, racconta le vicissitudini delle sue protagoniste, Carrie,Miranda, Charlotte e Samantha, quattro donne single così diverse ma così affiatate che raccontano la loro New York.

Perché In questo caso si parla di quattro donne in carriera che vivono la loro amabile passione per lo shopping con grande amicizia e una buona dose di ironia che le accomuna Inevitabilmente allo spirito delle protagoniste della serie tv, appassionate e divertenti nel loro modo di condividere le storie di ogni giorno e nel loro modo di individuare e catalogare gli uomini, sempre pronte a fare il pieno di spensieratezza, facendo tesoro di consigli e suggerimenti delle compagne di sventura.

Le ragazze vivono percorsi singolari, ognuna insegue un proprio obiettivo ma, ciò che le accomuna, è l’affetto reciproco, unico punto fermo in un gioco di presenze-assenze che porta alla conclusione che l’amicizia è l’unica ancora di salvezza in grado di dare la forza di andare avanti superando ogni duro colpo e sfatando luoghi comuni e pregiudizi.

La mania dello shopping non solo le accomuna ma le orienta in un luogo di culto a Milano presso lo showroom di Silvian Heach in via Ponte Vetero 18. Nel periodo storico che stiamo vivendo dove più che mai c’è bisogno di spensieratezza con il loro modo di comunicare si presenta la voglia di tornare a condividere momenti che pur se semplici ed apparentemente leggeri sono in grado di trasmettere un messaggio forte e chiaro, quello che la vita è piena di tante sorprese e tanti sorrisi.

Ora non mi rimane che svelarvi i loro nomi: Tamara, Elisabetta, Francesca, Corinne.

Se vi state chiedendo come incontrarle, correte in Showroom la probabilità di trovarle è molto alta (99%).