smart-future-academy,-9-eccellenze-dell’imprenditoria-a-milano-per-aiutare-gli-studenti-a-rispondere-alla-domanda:-cosa-vuoi-fare-da-grande?

Smart Future Academy, dai palazzetti al web, l’innovativo progetto



che ha già coinvolto oltre 38 mila studenti delle scuole superiori nel 2020 arriva a Milano, con



l’obiettivo di aiutare i ragazzi a capire cosa vorrebbero fare “da grandi”, attraverso un dialogo



con figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte.

Già 3 mila gli studenti milanesi iscritti per ascoltare le storie di Angelo Candiani, Sabino



Cassese, Giovanni Fosti, Roberta Guaineri, Iacopo Mannucci Benincasa, Giovanna



Mazzocchi, Davide Oldani, Marco Patuano, Ettore Prandini, questi i 9 speaker scelti dal



Comitato Scientifico dell’Associazione Smart Future Academy. Professionisti diversi che si



incontrano per raccontare senza veli la loro vita, carriera, obiettivi e e difficoltà incontrate,



perché il successo è evidente ma la fatica per raggiungerlo può raccontarla solo chi l’ha vissuta.

L’ evento , online il prossimo 9 dicembre, è gratuito sia per le scuole che per gli studenti e



valido a fini dei PCTO. I ragazzi possono soddisfare le loro curiosità interagendo in diretta con



gli speaker tramite chat WhatsApp. A intrattenere e far divertire gli studenti ci sarà anche



ScuolaZoo, il media brand più seguito degli studenti italiani.

“Siamo in un periodo molto delicato – dice il Presidente di Smart Future Academy Lilli



Franceschetti – e il nostro ruolo in tema di orientamento può stimolare una riflessione sulle



prospettive future . L’obiettivo dunque, è quello di aiutare i giovani a trovare la loro strada



convincendoli che lavorare o studiare con passione, magari svolgendo un lavoro o un percorso di studi in armonia con le proprie inclinazioni e le proprie aspirazioni, è un sogno realizzabile . Esercitare una professione appassionante o studiare materie interessanti vuol dire affrontare ogni nuovo giorno con il sorriso”.

Chi è Smart Future Academy?



È un’associazione no profit fondata nel 2016 da Lilli Franceschetti e Marco Bianchi, pensata per fare da ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro e per aiutare gli studenti a rispondere alla fatidica domanda: “Cosa vuoi fare da grande?”. Smart Future Academy è un progetto innovativo nato nei palazzetti (che riempie ad ogni evento!) e proseguito online, con l’obiettivo di rendere consapevole la GenZ che la realizzazione personale è possibile attraverso impegno e dedizione ma anche con fiducia e divertimento. Come lo fa? Attravero il coinvolgimento di enti, istituzioni e professionisti che provengono da mondi diversi e che possono così ispirare gli studenti e dando loro una visione del mondo del lavoro a 360 gradi.

In soli 4 anni Smart Future Academy ha coinvolto 164 speaker, 38 mila studenti e 1520



docenti e si è affermata come il progetto di orientamento del sistema camerale italiano grazie



al patrocinio di Unioncamere nonché di tutte le principali associazioni d’impresa, da



Confindustria a Coldiretti, in stretta collaborazione con gli uffici scolastici territoriali.