regno-unito,-arrestato-per-frode-e-corruzione-il-sindaco-di-liverpool

LONDRA – Il sindaco di Liverpool, Joe Anderson, è stato arrestato oggi dalla polizia della città nell’ambito di un’indagine su frode e corruzione. Il partito laburista, di cui Anderson è membro da una vita, lo ha immediatamente sospeso in attesa del risultato dell’inchiesta giudiziaria.

Ex-assistente sociale e poi gestore di un pub, il 62enne Anderson è stato per due decenni consigliere comunale prima di candidarsi nel 2010 nelle prime elezioni a suffragio diretto per la carica di sindaco: da allora è stato sempre rieletto ed è rimasto ininterrottamente primo cittadino di uno dei più importanti centri urbani dell’Inghilterra, famoso in tutto il mondo come città natale dei Beatles e per la sua squadra di calcio, campione in carica della Premier League.

Le accuse imputate ad Anderson, secondo indiscrezioni riportate dal Guardian, riguardano appalti nel settore immobiliare e delle infrastrutture cittadine. L’arresto non equivale ovviamente a un verdetto di colpevolezza, né significa che il sindaco resterà in carcere: la polizia, per interrogare una persona sospettata di un reato, deve sempre arrestarla, per darle la facoltà di non rispondere e di consultare un avvocato, avvalendosi di tutti i diritti legali.

Insieme ad Anderson sono state arrestate altre cinque persone, di cui le autorità non rivelano per il momento l’identità, ma soltanto l’età: un uomo di 72 anni, uno di 46, uno di 33 e uno di 25. Sono accusati anche loro di frode e corruzione, oltre che di cospirazione e tentativo di intimidazione di un testimone. Nel 2017 il sindaco di Liverpool si era candidato anche a un posto da deputato al Parlamento di Westminster, ma non è stato eletto. Suo fratello maggiore è morto in ottobre di coronavirus e lo stesso Anderson ha passato gran parte dell’ultimo anno in isolamento come misura precauzionale, soffrendo di altri disturbi fisici. Un episodio comunque imbarazzante per il Labour, che il nuovo leader Keir Starmer ha promesso di riportare alla vittoria, rendendolo una credibile forza di governo, dopo la dura sconfitta subita dal suo predecessore Jeremy Corbyn alle elezioni del dicembre scorso, la peggiore prestazione alle urne per i laburisti in 85 anni.