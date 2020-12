Pippo Baudo dato per morto, ma è una bufala: “Mi allungano la vita”

Super Pippo Baudo smentisce l’ennesima notizia bufala sul suo conto: “La gente non trova di meglio da fare! Io faccio le corna”

Sembra riproporsi come la peperonata il pranzo di Natale: “Pippo Baudo è morto” scrive un sito di gossip, ma fortunatamente anche stavolta la voce si è rivelata una fake news fino al midollo. Uno dei guru del piccolo schermo oggi è stato di nuovo coinvolto nell’ennesima fantasia che nel pomeriggio di oggi, 4 dicembre 2020, ha provocato non solo spavento nel web tanto da far salire il nome del presentatore in cima ai Trending Topic di Twitter, ma anche una serie di reazioni nel web fra l’incredulo e il sorpreso.

Il diretto interessato è stato immediatamente contattato dall’AdnKronos. Baudo con la sua solita ironia ha commentato la bufala (nel video in alto potete leggere le dichiarazioni) che – fra l’altro – è stata arricchita da particolari dettagliati tanto da far sembrare credibile la notizia: “Sarebbe deceduto all’ospedale Sant’Andrea di Roma“. Un’altra curiosità che va ad aggiungersi alla serie di notizie false è questa: digitando “Pippo Baudo è morto” su Google, il motore di ricerca rimanda ad una finestra di Wikipedia sulla quale è stato scritto: “È deceduto il 4 dicembre 2020“.

Stiamo tranquilli tutti, Super Pippo alla veneranda età di 84 anni ha ancora tanto da dare al suo pubblico e non cede alla maledizione del 2020. È vivo e lotta con noi!