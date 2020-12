mattino-5-scoop:-gregoraci-compromessa-con-un-nuovo-concorrente?

Mattinata intensa quella di oggi a Mattino 5, dove il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha sganciato una vera e propria bomba su uno dei concorrenti che sta per entrare: sarebbe un ex fidanzato delle Gregoraci!

Stasera tornerà l’appuntamento con il Grande Fratello Vip che, dopo un momentaneo stop, torna in tv anche il venerdì sera. Visto il prolungamento fino a Febbraio, poi, ormai è chiaro che nella casa entreranno nuovi Vip.

Anche i nomi di chi varcherà la Porta Rossa ormai sono piuttosto ufficiali e, tra questi, c’è Filippo Nardi, che esordì nel 2001 proprio grazie al Grande Fratello, versione Nip.

Secondo quanto raccontato dal paparazzo Andrea Franco, però, tra lui e la Gregoraci in passato ci sarebbe stato un flirt!

In vista della puntata di stasera, e di alcuni possibili nuovi ingressi, Andrea Franco ha lanciato uno scoop su Elisabetta Gregoraci e su Filippo Nardi, che a breve entrerà nella casa.

ha raccontato il ragazzo spiegando di aver subito chiamato Nardi ma che, però, lui si è rifiutato di parlarne.

“A differenza di altri ex della Gregoraci devo dire che lui, molto elegantemente, ha detto che di questa cosa qua non vuole assolutamente parlare e che non parlerà mai delle storie che ha avuto con le donne, soprattutto se si tratta di una mamma.”