Mahmood – Yoox: edizione limitata contro il bullismo

Il vincitore del festival di Sanremo 2019 Mahmood diventa stilista. In collaborazione con lo store on-line Yoox lancia una piccolissima collezione per la lotta contro il bullismo. Le felpe sono disponibili da oggi sul sito Yoox.it.

Il cantante milanese Mahmood decide di accettare la partenership con Yoox per realizzare una capsule collection.

La piccola linea comprende due felpe e due t-shirts interamente in cotone organico, che riportano dei disegni realizzati dallo stesso Mahmood durante l’infanzia. Il ricavato sarà devoluto alla fondazione Moige – Movimento Italiano Genitori, Onlus. Lo scopo della collezione infatti è sensibilizzare l’inclusività e la lotta al bullismo e cyberbullismo.

Disegni d’infanzia come opere d’arte

La collezione è composta da 2 felpe e 2 t-shirts Unisex in cotone organico, rispettivamente al prezzo di 99 euro per le felpe e 75 euro per la t-shirt. La capsule collection rientra in un progetto più ampio chiamato Holiday Beats. Not ur conventional music show, che vede la partecipazione di altri artisti.

Il cantante ha voluto imprimere alcuni disegni creati da lui durante l’infanzia per sensibilizzare un tema a lui molto caro. Successivamente alla sua vittoria a Sanremo ricordiamo bene il modo in cui numerosi politici e personaggi pubblici si scagliarono contro le sue origini egiziane da parte di padre. Il cantante ha da subito appreso come, nonostante la fama e l’apprezzamento dei fan, il bullismo e l’inclusività siano due temi scottanti.

L’associazione Moige, la quale verrà supportata dai ricavi di questa capsule collection, è nota per il suo impegno contro la discriminazione e sempre sul fronte per i diritti dei bambini e dei genitori.

Quando la creatività di un artista incontra la moda, il messaggio trasmesso diventa forte e chiaro. Inclusività non è lasciar scorrere ed ignorare, ma parlare, capire e conoscere.