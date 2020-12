L’ipertensione non va in vacanza, giovedì 10 online a cura di Auxologico.

L’ipertensione arteriosa (la cosiddetta pressione alta) è molto diffusa nella popolazione globale (dal 30 al 45%), colpisce entrambi i sessi, insorgendo però in età più precoce negli individui di sesso maschile, e aumenta con l’aumentare dell’età.

Non è di per sé una malattia ma è un fattore di rischio che bisogna prevenire con gli stili di vita sani e, se già presente, curare e monitorare seguendo scrupolosamente le indicazioni del medico per evitare conseguenze cardiovascolari gravi, come infarto, ictus ischemico o angina pectoris.

Attraverso la partecipazione di esperti e ricercatori di Auxologico afferenti al Centro Ipertensione, Centro Europeo di Eccellenza diretto dal Prof. Gianfranco Parati, la diretta online intende fare chiarezza sulla relazione tra ipertensione e Covid e fornire indicazioni su:

come prevenire l’ipertensione con la dieta e con l’attività fisica?

come tenere sempre monitorata l’ipertensione in questo periodo, anche con i servizi di telemedicina?

quali sono i campanelli d’allarme che non vanno mai sottovalutati?

Prof. Gianfranco Parati, Direttore Scientifico di IRCCS Istituto Auxologico Italiano e Direttore del Dipartimento Cardio-Neuro-Metabolico di Auxologico San Luca

Dott. Grzegorz Bilo, cardiologo

Dott.ssa Camilla Torlasco, Cardiologa

Dott. Martino Pengo, Specialista in Medicina Interna

Giovedì 10 dicembre, ore 18.00

L’evento si svolgerà esclusivamente on line. Verrà trasmesso sul canale facebook di Auxologico e sul sito di Auxologico.

L’iscrizione è obbligatoria. Effettuata l’iscrizione, riceverete il link per seguire l’evento.

L’evento è organizzato in collaborazione con Ente Mutuo Regionale e con il patrocinio del Comune di Meda.