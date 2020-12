kohler-disegna-il-tuo-“ritratto-in-musica”,-concerti-e-cd-con-dedica-per-beneficenza

Ti sei mai chiesto che suono abbia la tua anima? Che ritmo swing abbiano le tue emozioni? Quale sia il tuo alter ego in musica magari sulle note di una band jazz? Ora immagina di essere davanti a un trombettista swing che ti guarda negli occhi e suona ciò che sei, portando alla luce la musica dei tuoi pensieri, dei tuoi sentimenti. Una musica che nasce al momento e si costruisce davanti a te, insieme a te. Uno specchio sonoro. Il tuo specchio swing.

Con la tecnica del “mirroring” Raffaele Kohler, il trombettista che durante il precedente lockdown ha emozionato gli italiani suonando ‘O mia bela Maduninà dalla finestra del suo appartamento, proverà a farlo scoprire assieme alla sua swing band. E il tutto per beneficenza. Kohler infatti ha aderito all’evento charity “Il bello che fa bene” che Ai.Bi., Associazione amici dei bambini, organizza ogni anno a supporto delle attività e dei progetti di accoglienza dei minori soli e abbandonati in Italia e nel mondo. Quest’anno l’evento charity raccoglie fondi per il progetto “Continuiamo dai bambini. L’accoglienza non si ferma”. Kohler così ha deciso di “mettersi all’asta”: dal 7 al 22 dicembre su http://www.charitystars.com/ilbellochefabene2020

Si potrà fare un’offerta per aggiudicarsi “Ritratto….swing: il tuo cuore in musica”. Un’esibizione live con dedica più l’incisione del brano in un cd autografato. L’incontro con Kohler e la sua band avverrà di presenza o da remoto: da concordare con la band sulla base delle disposizioni sanitarie. Ma Kohler non è l’unico artista che “si mette all’asta” per l’iniziativa di Ai.Bi., hanno aderito anche aziende del lusso, pittori, calciatori, scultori, chef e pasticceri.