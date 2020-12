Nato ormai quasi 20 anni or sono – era il 1997 – tra l’incredulità di tanti e la visionaria follia di persone come Vittorio Zambardino, Gualtiero Pierce ed Ernesto Assante, repubblica.it è oggi, e da tempo, il quotidiano online più letto d’Italia, mentre, in Italia come in tutto il mondo dei media, i confini già rigidissimi fra “la carta” e “l’elettronica” stanno cadendo. Si galoppa verso un unico territorio aperto dell’informazione, come le antiche Praterie del West americano che non conoscevano steccati e muri per migliaia di miglia. Il merito degli ultimi, e crescenti successi di repubblica.it che è il sito al quale milioni di italiani si rivolgono quando ci sono avvenimenti importanti come le elezioni (ricordo come le prime Amministrative seguite da noi con risultati in tempo reale nel 1997 ci portarono 500 mila nuovi utenti unici tutti insieme impallando i server) è di Giuseppe Smorto, il condirettore che guida un’ instancabile e formidabile redazione in continua crescita di lavoro e di iniziative. E’ dunque cosa bella, giusta e doverosa che Giuseppe “Beppe” Smorto, calabrese del quale la sua Calabria può essere orgogliosa quanto lui è della sua Calabria, divenga d’ora in poi il direttore di repubblica.it. A volte, e non abbastanza, anche in Italia il merito viene riconosciuto e dunque lascio con gioia, e gratitudine, a lui l’incarico. Godspeed, Beppe, un abbraccio forte. (Ovviamente, con questo il “Blog del Direttore” non più direttore, chiude. Grazie ai lettori e ai partecipanti per la compagnia e l’attenzione. Ci ritroveremo da qualche parte, qualche giorno).

Scritto in Senza categoria | 1.267 Commenti »