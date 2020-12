grande-fratello-vip:-le-anticipazioni-della-23esima-puntata,-in-onda-dalle-ore-21:40

Dopo i risultati poco felici della prima puntata de Il Silenzio dell’Acqua, il doppio appuntamento settimanale di questa eterna edizione del Grande Fratello Vip è stato prontamente ripristinato nel palinsesto di Canale 5 riguardante la prima serata, anche per dare filo da torcere a The Voice Senior, il talent show over 60 di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, partito molto bene, stando ai risultati Auditel.

Questa sera, venerdì 4 novembre 2020, andrà in onda la ventitreesima puntata della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e Antonella Elia, nel ruolo di opinionisti.

I concorrenti, attualmente, al televoto sono Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La puntata di questa sera non sarà eliminatoria e il vip che riceverà il maggior numero di voti sarà immune alle nomination.

Per quanto riguarda gli eventi accaduti nella casa di Cinecittà negli ultimi quattro giorni, dopo la diretta di lunedì scorso, invece, Rosalinda Cannavò ha discusso con Elisabetta Gregoraci, dopo aver criticato quest’ultima per il modo con il quale ha trattato Giulia Salemi durante un confronto andato in onda in puntata.

Elisabetta Gregoraci, quindi, si è sentita isolata dagli altri inquilini. La conduttrice di Battiti Live ha discusso nuovamente con l’attrice siciliana, un tempo nota come Adua Del Vesco, in un confronto che ha coinvolto anche Dayane Mello e Stefania Orlando.

Dopo queste discussioni, la Gregoraci e la Cannavò si sono chiarite ma non sono mancate altre scintille tra la conduttrice calabrese e Dayane Mello. Continuano, inoltre, le incomprensioni sempre tra la Gregoraci, indubbiamente protagonista delle dinamiche della Casa di questa settimana, e l’ex “amico speciale” Pierpaolo Pretelli.

Questa sera, al Grande Fratello Vip, si parlerà anche di Tommaso Zorzi, in crisi per l’addio sempre più probabile di Francesco Oppini.

Come anticipato da TvBlog, inoltre, questa sera Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip presente nella Casa come ospite, diventerà ufficialmente un concorrente del reality.

