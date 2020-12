gf-vip,-la-ruta-confessa:-“ho-fatto-l’amore-in-un-sarcofago”

Confessione super piccante di Maria Teresa a Cristiano Malgioglio e agli inquilini della Casa: ha raccontato un episodio erotico accaduto tra lei e il compagno, durante una vacanza

Il racconto dell’avventura bollente insieme al compagno Roberto è stato ripreso da Pomeriggio 5, lasciando Barbara D’Urso e il pubblico sconvolti

Quasi tre mesi nella Casa e gli inquilini, dovendo passare 24 ore al giorno insieme, hanno finito con il raccontarsi fatti, episodi e segreti. E, anche sapendo che ci sono le telecamere accese tutto il giorno, ecco che molti si sono lasciati andare quasi dimenticandosene. I vipponi, quindi, hanno raccontato tutto di loro: le storie d’amore, i drammi ma anche i traumi che ognuno ha vissuto, ed ora ecco che arrivano le rivelazioni a luci rosse. E alla domanda il posto più strano dove ha fatto l’amore, ecco che pure la Ruta si è piegata.

Il racconto di Maria Teresa Ruta è ambientato all’interno del Museo egizio a Il Cairo, la gieffina ha raccontato:

Ero in Egitto con Roberto, il sarcofago egizio era l’unico posto fresco, c’erano 50 gradi! Eravamo in una teca quando un gruppo di turisti è passato. Era nudo ed io per coprirlo facevo finta di fare le foto.