gf-vip:-la-gregoraci-chiede-la-censura-su-briatore

Elisabetta Gregoraci di recente ha più volte ribadito di non voler parlare del suo ex marito Flavio Briatore. La Gregoraci ha spiegato che al suo ex marito non piace essere nominato nella casa del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere la lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. La showgirl e l’influencer si sono scontrate per alcuni fatti risalenti a diversi anni fa in particolare si parlava delle vacanze in Sardegna della Salemi.

Ovviamente nelle discussione tra tra le due gieffine è stato più volte menzionato anche Flavio Briatore. Questa cosa dal primo momento non è piaciuta ad Elisabetta che più volte ha ripetuto di non voler parlare del suo ex marito.

Elisabetta non vuole parlare di Briatore

Elisabetta Gregoraci durante la sua discussione con Giulia Salemi aveva detto:

“C’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo perché non è giusto. Finché si parla di me, del mio matrimonio, di mio figlio, ci sta. Ma il Grande Fratello non lo sta facendo io so che questa roba, i giornali, le cose, si inca**a anche e ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e poi mi devo…avvocati, cose. Non ho voglia, capisci?”

La showgirl ha fatto intendere che l’ex marito non apprezza per nulla di essere nominato nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare infatti, come riporta anche il settimanale ‘Tv Nuovo‘, Briatore è infuriato: