flavio-montrucchio-pigliatutto:-27-prime-serate-su-real-time

Flavio Montrucchio pigliatutto. Il conduttore sta per tornare in tv su Real Time. E i numeri non possono passare inosservati.

Iniziamo da Junior Bake Off Italia, che partirà venerdì prossimo, 11 dicembre, con finale fissata a Natale. Poi sarà la volta, a partire da venerdì 1 gennaio 2021, delle quattro puntate di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. Ed ancora, da martedì 5 gennaio ecco la nuova edizione di Primo appuntamento, composta da venti puntate, di cui la metà dovrebbe essere collocata dopo l’estate.

Il totale, se la matematica non è una opinione, è di 27 prime serate in una stagione televisiva, per lo più concentrate nel periodo festivo. Bottino niente male per un professionista che, nato all’interno della Casa del Grande Fratello, è riuscito ad imporsi nel piccolo schermo nostrano con una conduzione fresca e pulita.

A proposito di Junior Bake Off Italia, ad affiancare Montrucchio, che nelle tre puntate previste prende il posto di Katia Follesa ci sarà la moglie Alessia Mancini. Otto i piccoli aspiranti pasticcieri protagonisti, con Ernst Knam e Damiano Carrara a giudicare. Tra le novità della sesta edizione una riguarda il meccanismo della gara, che permetterà a tutti i mini pasticcieri di rimanere in gioco fino alla fine. Le sfide prevedono la prova creativa e la prova tecnica, con i giudici chiamati ad assegnare al termine di ogni puntata tre fiocchi di neve al miglior mini pasticciere, due al secondo classificato, e un fiocco a tutti gli altri. Il vincitore si aggiudicherà il titolo di Miglior Mini Pasticcere d’Italia (l’anno scorso trionfò Giorgia).

Per la cronaca, tra gli ospiti delle nuove puntate, ci saranno lo youtuber e tiktoker Luciano Spinelli con la sua Christmas Dance Challenge, la giudice di Bake off Clelia d’Onofrio e il cake designer Renato Ardovino.