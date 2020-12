Emergenza Covid: le nuove iniziative CO.A.B.SE.R per scongiurare la chiusura delle isole ecologiche

Il Consiglio di Amministrazione del CO.A.B.SE.R. sentito il gestore STR, ha deliberato di attivare un servizio di prenotazione on line per regolamentare gli accessi ai centri di raccolta.

Per accedere al servizio – attivo dal prossimo 15 dicembre – occorre entrare nel sito internet www.verdegufo.it, area prenotazioni ed in particolare alla voce conferimenti presso isole ecologiche e seguire la procedura guidata per le famiglie e per le attività con partita IVA. Il sistema on line restituisce immediatamente il riscontro della prenotazione che, presentato in forma cartacea o direttamente sul telefonino salvando il file in formato pdf, dà diritto all’accesso in forma prioritaria presso tutti i centri di raccolta.

Allo stato attuale la prenotazione on line non è obbligatoria, pur essendo vivamente raccomandata a tutti. Sarà dunque ancora consentito l’accesso anche senza prenotazione, con la sola eccezione del centro di raccolta di Bra – Pollenzo, laddove, dal 1 dicembre 2020, resta confermata in via sperimentale la prenotazione obbligatoria per tutti.



Al fine di tutelare gli utenti che sono meno avvezzi o impossibilitati all’utilizzo degli strumenti informatici, è consentita la prenotazione tramite account di terzi oppure all’Ecosportello oggi attivo per gli utenti che risiedono nei comuni di Bra, Canale, Neive, Rodello, Monforte, Ceresole, Sommariva Perno, Pocapaglia, Grinzane Cavour, Monticello, Magliano Alfieri, Priocca e Guarene.

Per gli utenti che avranno prenotato on line per almeno tre volte consecutive è previsto un simbolico premio fedeltà, costituito da piccoli e pratici gadget come borracce e penne a sfera in materiali riciclati (fino ad esaurimento scorte).



Altro strumento vivamente raccomandato dal CO.A.B.SE.R. a tutti i Comuni consorziati è la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti attuabile tramite prenotazione telefonica.



L’obiettivo prioritario è quello di incentivare massimamente l’utilizzo della prenotazione come strumento utile a contenere il rischio epidemiologico ed evitare la sospensione di un servizio strategico come quello fornito presso i centri di raccolta.