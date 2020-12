Bake Off Italia la finale: chi è la Monia? Vita privata, età, professione

Chi vincerà l’ottava edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno? Riuscirà mamma Monia a sbaragliare la concorrenza dei “due alleati” Sara e Philippe, a conquistare i palati sopraffini dei giudici e ad aggiudicarsi il titolo di miglior pasticcera amatoriale? Conosciamola meglio…

Gran finale a Bake Off Italia il 4 dicembre 2020. Chi vincerà tra Monia, Philippe e Sara l’ottava edizione del programma più dolce della tv? Lo scopriremo nella puntata in onda in prima serata su Real Time (canale 33 del dtt). La finalissima di quest’anno sarà una puntata davvero speciale: si celebrerà anche la centesima puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno.

Il cooking show, che va in onda da Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nel cui parco è stato allestito l’ormai celebre tendone, è condotto da Benedetta Parodi, affiancata dai quattro giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Csaba Dalla Zorza e Damiano Carrara. Ad impensierire i finalisti un ospite d’eccezione: il Maestro Sal De Riso, il pasticcere che, partito dalla Costiera Amalfitana, ha conquistato il mondo.

Monia, dalla banca al forno

Monia ha 45 anni e viene da Folignano, in provincia di Ascoli Piceno. È sposata ed è mamma. Per la sua famiglia ha rinunciato a una importante carriera in banca, ma non se ne è mai pentita. I suoi affetti sono per lei al primo posto nella sua vita. Ora che i suoi bambini sono cresciuti, però, la ex bancaria ha deciso di riprendere un po’ in mano la propria vita, senza naturalmente trascurare le persone che ama. E ha scelto proprio Bake Off Italia per cimentarsi in una avventura entusiasmante, che potesse darle nuovi stimoli. Negli anni Monia ha studiato molto soprattutto per diventare una cake designer, ossia per realizzare torte decorate con pasta di zucchero, che tanto piacciono ai bambini. I dolci sono stati anche un ottimo modo per mettere le mani in pasta insieme ai suoi figli.