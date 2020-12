“Midnight Sun” Fall – Winter 20/21 di Carmelita Pascale

La collezione invernale 20/21 Midnight Sun di Carmelita Pascale celebra uno stile streetwear, disco e casual, capi iconici da utilizzare sia di giorno che di notte, dallo stile pop-rock. Ispirata sempre alla moda degli anni ‘70-‘80, racconta la storia di una donna alla ricerca del dettaglio, veste abiti di tutti i giorni con un’attenzione rivolta alla silhouette e ai particolari. Un connubio fra eleganza, streetwear e disco dress parleranno di un vintage in chiave attuale.

Per la collezione Midnight Sun Carmelita prende spunto dalla moda degli anni 70’ fino agli anni 80’. La t-shirt non viene più intesa come un semplice indumento ma come un vero e proprio capo d’abbigliamento con disegni elaborati e slogan urlati con frasi provocatorie. Maglioni over in lana grossa, tute e comodi pantaloni a zampa la collezione promuove un abbigliamento più pratico ed utilitario. Carmelita Pascale adotta un approccio più minimal fino ad arrivare alla tendenza dell’activewear americano. La collezione reinterpreta la fine degli anni 70’ con la silhouette del triangolo rovesciato, caratterizzato da giacche con spalle molto larghe a contrasto con gonne strette a tubino. Importante è la forza e sensualità che i capi vogliono trasmettere con top aderenti, body, scollature quadrate, catene e bomber cropped. Ogni pezzo rappresenta una provocazione, una protesta e una dichiarazione d’indipendenza.

La collezione Midnight Sun vuole valorizzare sempre di più il corpo delle donne creando dei capi che donano perché ne valorizzano il girovita; con indumenti a vita alta, stretti in vita spesso attraverso l’utilizzo di cinture o capi fascianti.

Il tutto viene concluso con un tocco d’innovazione portato dall’utilizzo di una ripetizione di stampe con una scritta in corsivo che avvolgono alcuni pezzi della collezione, regalando un’ulteriore aurea di unicità e streetstyle. La stampa legge “Be yourself, show your identity”, “Si te stessa, mostra la tua identità”; messaggio centrale alla filosofia individualista promossa da Carmelita Pascale.

Quindi sii TE STESSA, MOSTRA LA TUA IDENTITA’ facendo shopping con Carmelita Pascale. La collezione Midnight Sun sarà presto in vendita su www.carmelitapascale.it.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

–

Carmelita Pascale