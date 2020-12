Al via il Christmas Temporary Shop nella Coffee House di Palazzo Colonna: lo shopping natalizio di alto artigianato

Spread the love











Prende il via da venerdì 11 dicembre 2020 il tanto atteso Christmas Temporary Shop organizzato da Officine Creative Roma nella splendida Coffee House di Palazzo Colonna situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi dalla centralissima Piazza Venezia. Per ben due week: venerdì 11, sabato 12, domenica 13 ed ancora venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dicembre 2020 sarà possibile acquistare i regali di Natale uomo/donna per noi e per i nostri cari di selezionati creativi di alto artigianato in un contesto davvero unico ed esclusivo, straordinariamente aperto al pubblico con accesso gratuito per l’occasione. LUX AREA CENTER vi invita a visitare il CHRISTMAS TEMPORARY SHOP, lo Showroom natalizio dedicato allo shopping artigianale di moda, bijoux, accessori, complementi di arredo. Nei week end di shopping sarà possibile trovare esclusivi ed originali regali di Natale 2020 selezionati per il pubblico da alcuni noti brand di artigianato italiano. Durante l’evento esporranno le proprie creazioni anche i talentuosi stilisti di alta moda Vittorio Camaiani e Anton Giulio Grande, che saranno a disposizione del pubblico per consigli di stile e di moda. Tra gli altri creativi in mostra: ARTPALA accessori di moda in cachemire artigianale delle valli venete, Innbamboo brand di foulards e accessori realizzati in Italia utilizzando la fibra di Bamboo, Blanc Ferrari produttore di borse artigianali realizzate con materiali pregiati ed ecosostenibili. Ed ancora Antica Calzoleria Reale, calzature artigianali da uomo in stile classico, Fili e Colori, abbigliamento femminile artigianale sartoriale, Le cose di Filou, collane e bijoux artistici artigianali di design in resina e pasta di vetro, Le scarpe di Marta calzature artigianali realizzate con materiali sostenibili. Non ci sarà solo lo shopping ma anche uno sguardo alla solidarietà, in particolare verso i nostri fedeli amici a quattro zampe. In occasione del Christmas Temporary Shop verrà ospitata l’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. La Onlus verrà sostenuta nella raccolta fondi per l’emergenza del difficile periodo attuale che ha visto un aumento esponenziale di casi di abbandono degli animali. In un’atmosfera salottiera e informale che richiama i fasti dei famosi atelier romani degli anni Cinquanta, nel pieno rispetto delle normative anti covid-19, con ingressi scaglionati e distanziati si potrà vivere un’esperienza di shopping davvero esclusiva in uno dei più bei palazzi storici italiani. Mai come quest’anno è importante sostenere il nostro Made in Italy fortemente provato dalla crisi economica e sanitaria. Aziende artigiane che lavorano con creatività ed entusiasmo portando con orgoglio il nome italiano nel mondo. La moda è un settore emblema dell’eccellenza italiana, dell’arte del bello e del saper fare, ammirata globalmente. Il prestigio e l’importanza dell’industria italiana è dato da una serie di elementi: l’alto livello qualitativo dei materiali, lo stile, il design particolare, l’innovazione, la fantasia, la cura dei dettagli. Il Christmas Temporary Shop mira a valorizzare proprio le realtà nazionali di assoluto prestigio. L’esposizione dei designers sarà valorizzata dalla bellezza architettonica e scenografica di Palazzo Colonna, tra le residenze artistiche e storiche più importanti del nostro patrimonio italiano. Officine Creative Roma, da anni, si conferma essere un’azienda leader per l’organizzazione delle vendite moda in contesti particolari e prestigiosi. I centri fitness H2o Concept e H2o Fitness di Roma sono Partner dell’iniziativa.

Per maggiori informazioni:

Venerdì 11 Dicembre 2020 ore 15.30-19,30

Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre 2020 ore 11.00-19,30

Venerdì 18 dicembre 2020 ore 15,30-19,30

Sabato 19 e Domenica 20 Dicembre 2020 ore 11.00-19,30

Coffee House Palazzo Colonna: Piazza SS. Apostoli 67, Roma

(accanto il Museo delle Cere)

Ingresso gratuito

Chi volesse prenotare uno spazio espositivo può inviare un e-mail a luxareacenter@yahoo.com #LUXAREACENTER www.officinecreativemarket.com/p/luxareacenter.html