Cartolina del giorno dedicata a Benedetta D’Anna conosciuta come sere Benny sui social e dai suoi followers

Benedetta D’Anna conosciuta come sere benny sui social e dai suoi followers, una donna che ha scelto il glamour per esprimere se stessa in ritratto e che attraverso l’arte della fotografia riesce a mostrare la propria personalità multisfaccetata. Torinese di origine ma trapiantata in territorio siciliano , da tempo si dedica alla posa , che lei definisce “catarsi “ , in quanto riesce a mettere in gioco il suo carattere e a capire se stessa . Del mese di aprile , e come i suoi segni , volitiva ma anche sognatrice , si è prefissata come obiettivo il cinema ed il mondo dello spettacolo .