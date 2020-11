Spread the love











Oggi Victoria Mary Clarke festeggia il suo anniversario di matrimonio con Shane Mac Gowan.

Johnny Depp suonò in questa meravigliosa giornata la sua chitarra, in onore del suo amico Rockstar Shane Mac Gowan e della sua splendida moglie. Fu un grande successo, un coronamento da favola. Ricordiamo che Victoria è stata una grande scrittrice per Vogue l’Uomo. Ancora oggi dopo tantissimi anni di fidanzamento con Shane il cantante dei “ The Pogues”, e due di matrimonio proprio oggi, sembra essere più innamorata che mai. Ricordiamo a tutti che Victoria ha un sito dove poter acquistare le sue creazioni artistiche, basate sugli angeli. Auguriamo tanto successo a questa donna meravigliosa che vuole insegnarci come comunicare con gli angeli!!!!