Martina Carota fotomodella attrice abruzzese che conquista il web: il mio sogno di lavorare con Fabrizio Corona

Spread the love











Intervista a Martina Carota fotomodella attrice abruzzese “la mia via come un’esplorazione, una riflessione necessaria. D’altra parte, come ho scoperto da alcune mie vecchie foto, i ricordi non significa soltanto sentire malinconici per qualcosa che svanisce come il tempo, ma guardare avanti e capire che c’è ancora molto da fare…

Come ti sei avvicinata al mondo della fotografia?

Al mondo della fotografia mi sono avvicinata per gioco sui social iniziando a postare selfie e foto fatte da me e così mi hanno contattato dei fotografi e chiesto se volevo posare per loro ed è così che tutto è iniziato, ma soprattutto devo ringraziare una fotografa in particolare Maria Antonietta Guerra e antimo rossi in quando a creduto in me.

Hai il desiderio di una carriera nel mondo dello spettacolo? Se sì, cosa nello specifico?

Penso che tutti ambiscono ad avere una carriera nel mondo dello spettacolo. Il mio sogno sarebbe quello di poter affiancare i grandi della televisione perché come tutti i sogni si punta al massimo.

Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi?

Sono impegnata con una seria di progetti TV e cinematografici e nel frattempo sto valutando molte opportunità nel mondo della fotografia.

C’è un personaggio dello spettacolo con cui vorresti lavorare?

C’è un personaggio con cui mi piacerebbe lavorare si chiama Fabrizio Corona e magari chi lo sa un domani questo sogno si avvererà.

Quando conta per te la bellezza?

La bellezza conta ma ciò che più conta per me è la particolarità della bellezza quel dettaglio che ti distingue quel dettaglio che fa di te una donna particolare e che ti fa ricordare

Se ti dovessi rivolgere a tutti i tuoi fan cosa ti sentiresti di dire?

Se mi dovessi rivolgere alle persone direi di rimanere sempre se stessi e di distinguersi sempre dalla massa perché essere “diversi” ed essere sempre autentici.

C’è una foto di te a cui sei particolarmente legata, e perché?

Questa è la foto a cui sono più legata perché credo che in questa foto sia racchiuso tutto ciò che per me è fondamentale in una donna. Eroticità, sensualità, femminilità e arroganza. In più c’è il calice del vino mia grande passione

C’è un forte senso di autocritica per arrivare ad avere un fisico a questi livelli?

Autocritica non so nemmeno cosa sia… Devo dire che non mi privo molto dei miei vizi. Da buona abruzzese e italiano ho la passione per il buon cibo e il buon vino naturalmente tutto dopo un faticoso allenamento.

Per le donne che vorrebbero intraprendere questa strada cosa consigli?

Consiglio di non ambire ad avere nella testa l’immagine della perfezione perché quella non la raggiunge nessuno ma consiglio di non mollare mai, Io ne sono l’esempio dopo tanti anni la svolta è arrivata. Quindi credere e lottare sempre per quello che si vuole.

Cose cambiato negli ultimi cinque anni nella tua vita?

Negli ultimi 5 anni la mia vita si è stravolta. L ho ripresa in mano ed ho lottato in tutti i modi pur di nn arrendermi. E se adesso sono diventata una “bastarda” lo devo al mio percorso di vita per questo amando i tatuaggi ho deciso di tatuarmi una scritta che mi è stata dedicata che racchiude il mio essere.. Beh questa frase è “bastard inside” ormai incisa sulla mia pelle.

Un regalo che ti piacerebbe ricevere in questo momento?

In questo momento della vita il regalo che mi piacerebbe ricevere non riguarda me (non sapevo come rispondere altrimenti dovevo scrivere un paio di milioni di euro)

Che cose il successo?

Il successo per me non è solo quello televisivo ma è quello personale cioè guardarsi e dirsi sono perfettamente tutto ciò che avrei desiderato di essere.. Questo è il successo della vita

Ultima domanda il senso della vita?

Domanda complessa su cui potremmo aprire un dibattito ma non mi dilungo e dico che per me il senso della vita è essere felici e per me la felicità è fatta di attimi che se percepiti e vissuti beh abbiamo raggiunto il senso della vita

Questo slideshow richiede JavaScript.