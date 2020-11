Truffleat con il suo nuovo shop on line leader per il Tartufo Bianco che spedisce in tutto il mondo.

Spread the love











Truffleat co.ltd nasce in Thailandia nel 2010, grazie alla collaborazione con Urbani Tartufi S.r.l. in Italia, da quel momento ha iniziato ad importare i prodotti del catalogo Urbani Tartufi, dopo aver ottenuto le licenze di importazione e le autorizzazioni tecnico sanitarie della “Food and Drug Administration”.

La Food and Drug Administration (“Food and Drug Agency”, abbreviata in FDA) è l’agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America.

Durante questo periodo, Truffleat ha fatto conoscere alla Thailandia e ai paesi limitrofi come Cambogia, Laos e Vietnam, le caratteristiche uniche del tartufo, nonché le varie differenze stagionali tra Tartufo Bianco e Tartufo Nero, che ha più di una varietà.

Attualmente Truffleat rappresenta l’eccellenza delle aziende che in Italia raccolgono e producono prodotti al tartufo, per tutti gli amanti di uno dei prodotti italiani più prestigiosi, anche più costoso del Caviale.

Questi sono i clienti più grandi e importanti che abbiamo il piacere di contare:

Come risultato del successo e dell’apprezzamento che gli asiatici hanno riconosciuto, sia verso di noi che verso le aziende che rappresentiamo:

e continuando sulla scia dei suoi successi, Truffleat ha aperto un

sede in Italia, a Roma, per interagire al meglio con le aziende italiane che rappresenta.

Dalla sede italiana consentiremo a tutti, privati ​​e aziende, di ordinare online dai nostri siti di e-commerce store.truffletat.com e truffleat.it, tutti i prodotti contenuti nel nostro catalogo che, grazie al corriere DHL, vengono consegnati entro 24 ore / 48/72 ore in qualsiasi parte del mondo, spedendo in particolare Tartufi Freschi, sia Bianchi che Neri.

Truffleat prevede inoltre di espandere la propria attività con una presenza diretta in Vietnam, che sarà completata entro la prima metà del 2021.