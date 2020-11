Giulia Collino Fotomodella attrice italiana: la mia vita e la mia forza è la mia famiglia 

Spread the love











Giulia Collino nasce in Brasile il 28 gennaio 1996, da una famiglia stupenda, ha sempre vissuto e vive attualmente a Pinerolo in un piccolo paesino in provincia di Torino è del segno zodiacale dell’acquario è conosciuta anche come Cattleya, il suo nome d’arte come attrice emergente, coltiva fin da piccola alcune passioni, tra cui la moda e lo spettacolo. Ha cominciato a documentarsi leggendo giornali e libri, tutto quello che riguarda questi due ambiti lavorativi.

Questo slideshow richiede JavaScript.

È una ragazza determinata, socievole, solare e sportiva fin da piccola ha sempre praticato sport, attualmente fa palestra per mantenere il fisico. Il percorso professionale è cominciato all’età di quattordici anni, quando ha cominciato a posare per dei fotografi, pian piano vedeva che le sue foto cominciavano a piacere alle agenzie di moda e iniziavano a chiamarla per proporle dei lavori. Da lì ha cominciato a partecipare a dei concorsi di bellezza ad esempio a Miss Italia 2020, finale Miss Mondo regione Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.

L’inizio della carriera cominciò scrivendo delle interviste e biografie per dei giornali di moda e spettacolo, iniziarono a piacere e pian piano vennero pubblicate in altri giornali, Cattleya ha avuto l’occasione unica che rara di trovare una persona che ha la pazienza e la costanza di formare un percorso di lavoro professionale, solo grazie a lui che il nome Giulia Collino ha un’importanza tale da essere su alcuni giornali e siti su internet. Cattleya ha una determinazione, carisma, brillantezza che poche donne hanno, riesce a stravolgere la sua vita, con semplicità e brillantezza usando la testa e la sua intelligenza.

Ognuno di noi ha degli obiettivi da raggiungere, pian piano strada facendo, ci sta riuscendo, ha imparato che nella vita non bisogna soffermarsi solo su un punto ma bisogna sempre andare avanti facendo sempre decisioni giuste. Ha avuto occasione di partecipare ad un evento molto importante che si è tenuto a Roma, il Festival internazionale del cinema nel Red Carpet, anteprima della serie tv Romulus e del film Borat. Per Cattleya è stata un’esperienza unica, ha avuto l’onore di passare nel red carpet e farsi conoscere dai giornalisti e fotografi importanti. Dopo questa esperienza la sua carriera avanzò, i vari fotografi pubblicarono le foto nei loro siti con i vari articoli riguardo l’evento. Ottenne una parte in un film che si girerà appena la situazione sanitaria migliorerà. Ognuno di noi ha dei sogni nel cassetto che devono solo uscire ed essere valorizzati, fai in modo che i sogni e gli obiettivi si realizzano.